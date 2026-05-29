Кубок Либертадорес. Итоги жеребьевки 1/8 финала турнира

Состоялась жеребьевка раунда 1/8 финала Кубке Либертадорес 2026.

В главном футбольном турнире в Южной Америке завершился групповой этап и стартует стадия плей-офф.

По итогам выступлений в 8 группах дальше прошли 16 команд из 32. Для жеребьевки они были распределены на две корзины – сеяные (первые места) и несеяные (вторые места).

Во время жеребьевки стадии плей-офф определены пары 1/8 финала, матчи пройдут 11/13 и 18/20 августа.

Сеяные команды первый матч проведут на выезде, а ответную игру – на домашнем стадионе.

Финальная игра пройдет 28 ноября на стадионе Сентенарио в уругвайском Монтевидео.

Также состоялась жеребьевка плей-офф второго турнира – Копа Судамерикана.

Кубок Либертадорес 2026

Жеребьевка плей-офф

Пары 1/8 финала, 11/13 и 18/20 августа

Эстудиантес (Аргентина) – Универсидад Католика (Чили)

Росарио Сентрал (Аргентина) – Коринтианс (Бразилия)

Крузейро (Бразилия) – Фламенго (Бразилия)

Депортес Толима (Колумбия) – Индепендьенте дель Валье (Эквадор)

Мирассол (Бразилия) – ЛДУ Кито (Эквадор)

Палмейрас (Бразилия) – Серро Портеньо (Парагвай)

Платенсе (Аргентина) – Кокимбо Унидо (Чили)

Флуминенсе (Бразилия) – Индепендьенте Ривадавия (Аргентина)

