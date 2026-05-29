Кубок Либертадорес. Итоги жеребьевки 1/8 финала турнира
Матчи первой стадии плей-офф пройдут 11/13 и 18/20 августа
Состоялась жеребьевка раунда 1/8 финала Кубке Либертадорес 2026.
В главном футбольном турнире в Южной Америке завершился групповой этап и стартует стадия плей-офф.
По итогам выступлений в 8 группах дальше прошли 16 команд из 32. Для жеребьевки они были распределены на две корзины – сеяные (первые места) и несеяные (вторые места).
Во время жеребьевки стадии плей-офф определены пары 1/8 финала, матчи пройдут 11/13 и 18/20 августа.
Сеяные команды первый матч проведут на выезде, а ответную игру – на домашнем стадионе.
Финальная игра пройдет 28 ноября на стадионе Сентенарио в уругвайском Монтевидео.
Также состоялась жеребьевка плей-офф второго турнира – Копа Судамерикана.
Кубок Либертадорес 2026
Жеребьевка плей-офф
Пары 1/8 финала, 11/13 и 18/20 августа
- Эстудиантес (Аргентина) – Универсидад Католика (Чили)
- Росарио Сентрал (Аргентина) – Коринтианс (Бразилия)
- Крузейро (Бразилия) – Фламенго (Бразилия)
- Депортес Толима (Колумбия) – Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
- Мирассол (Бразилия) – ЛДУ Кито (Эквадор)
- Палмейрас (Бразилия) – Серро Портеньо (Парагвай)
- Платенсе (Аргентина) – Кокимбо Унидо (Чили)
- Флуминенсе (Бразилия) – Индепендьенте Ривадавия (Аргентина)
