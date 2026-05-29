Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Итальянца с фамилией Итальянец в Болонье заменит немец с фамилией Немец
Итальянца с фамилией Итальянец в Болонье заменит немец с фамилией Немец

«Болонья» заменила Винченцо Итальяно на Доменико Тедеско

Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

После ухода из «Болоньи» Винченцо Итальяно боссы клуба Серии А решили довериться Доменико Тедеско, ранее работавшему со сборной Бельгии.

В Италии обратили внимание на забавный факт: фамилия немецкого наставника с итальянского переводится как «немец», он заменит на посту рулевого итальянца «итальянца». Кроме того, Тедеско родился в итальянском Россано, а Итальяно – в немецком Карлсруэ.

Прошлый сезон Серии А «Болонья» завершила на восьмом месте и оказалась в трех очках от еврокубковой зоны.

Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Это очень серьезное предложение»
да он и выглядит как истинный ариец
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
