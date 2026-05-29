Итальянца с фамилией Итальянец в Болонье заменит немец с фамилией Немец

После ухода из «Болоньи» Винченцо Итальяно боссы клуба Серии А решили довериться Доменико Тедеско, ранее работавшему со сборной Бельгии.

В Италии обратили внимание на забавный факт: фамилия немецкого наставника с итальянского переводится как «немец», он заменит на посту рулевого итальянца «итальянца». Кроме того, Тедеско родился в итальянском Россано, а Итальяно – в немецком Карлсруэ.

Прошлый сезон Серии А «Болонья» завершила на восьмом месте и оказалась в трех очках от еврокубковой зоны.