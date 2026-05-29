Болонья нашла нового тренера после ухода Итальяно
Клуб Серии А возглавит Доменико Тедеско
Итальянский специалист Доменико Тедеско вскоре станет главным тренером «Болоньи», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, тренер подпишет с клубом Серии А трехлетний контракт, но, возможно, соглашение будет действовать по схеме 2+1.
Последним местом работы Доменико Тедеско был турецкий «Фенербахче». Во главе команды тренер провел 45 матчей, одержав 26 побед и 12 ничьих.
Предыдущим тренером «Болоньи» был Винченцо Итальяно, который недавно официально покинул клуб. В сезоне Серии А 2025/26 «Болонья» под его руководством финишировала на 8-м месте в турнирной таблице, набрав 56 очков в 38 матчах чемпионата Италии. Также команда дошла до полуфиналов Лиги Европы и Кубка Италии.
🚨🔴🔵 Domenico Tedesco will sign soon as new Bologna manager, agreement done.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2026
Three year deal (or two year plus one year option) for former Fenerbahçe manager. pic.twitter.com/UdnCFTnEPW
