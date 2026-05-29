Василий КАЮК: «Пономарев сыграл ключевую роль в успехе ЛНЗ»

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк объяснил, кому клуб обязан своим историческим успехом в УПЛ.

По итогам чемпионата команда заняла второе место. Значительное влияние на результат команды оказал главный тренер Виталий Пономарев.

«Виталий Юрьевич сыграл ключевую роль в нашем успехе. Потому что он, когда пришел в клуб, принес свои идеи, свои убеждения. И он делал все, чтобы именно клуб был крепким. Потому что он неоднократно повторяет, что самое важное – это не команда, а клуб», – сказал функционер.

По словам Каюка, результат ЛНЗ демонстрирует, что вера в отдельно взятые идеи и тяжелый труд может привести к успеху. При этом важнейшим было доверие игроков к тренеру. Это также заслуга Пономарева, считает гендиректор клуба.