  4. Василий КАЮК: «Пономарев сыграл ключевую роль в успехе ЛНЗ»
Украина. Премьер лига
Специалист привнес в клуб свои идеи и убеждения

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Пономарев

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк объяснил, кому клуб обязан своим историческим успехом в УПЛ.

По итогам чемпионата команда заняла второе место. Значительное влияние на результат команды оказал главный тренер Виталий Пономарев.

«Виталий Юрьевич сыграл ключевую роль в нашем успехе. Потому что он, когда пришел в клуб, принес свои идеи, свои убеждения. И он делал все, чтобы именно клуб был крепким. Потому что он неоднократно повторяет, что самое важное – это не команда, а клуб», – сказал функционер.

По словам Каюка, результат ЛНЗ демонстрирует, что вера в отдельно взятые идеи и тяжелый труд может привести к успеху. При этом важнейшим было доверие игроков к тренеру. Это также заслуга Пономарева, считает гендиректор клуба.

Андрей Плыгун Источник: Трибуна
