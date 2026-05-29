От Пеллегрини до Сарра. Лучшие игроки каждого сезона Лиги конференций
Вспомним всех игроков в истории турнира, которые выигрывали награду лучшего игрока сезона
28-летний сенегальский нападающий Кристал Пэлас Исмаила Сарр признан лучшим игроком Лиги конференций в сезоне 2025/26.
Напомним, что в предыдущих розыгрышах турнира игроками сезона признавались Лоренцо Пеллегрини (Рома), Деклан Райс (Вест Хэм Юнайтед), Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос) и Иско (Бетис).
Лучшие игроки каждого сезона Лиги конференций
- 2025/26 – Исмаила Сарр (Кристалл Пэлас)
- 2024/25 – Иско (Бетис)
- 2023/24 – Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос)
- 2022/23 – Деклан Райс (Вест Хэм Юнайтед)
- 2021/22 – Лоренцо Пеллегрини (Рома)
Сарр в первом полуфинальном матче Лиги конференций против Шахтера забил самый быстрый гол в истории турнира.
