От Пеллегрини до Сарра. Лучшие игроки каждого сезона Лиги конференций

28-летний сенегальский нападающий Кристал Пэлас Исмаила Сарр признан лучшим игроком Лиги конференций в сезоне 2025/26.

Лучшие игроки каждого сезона Лиги конференций

2025/26 – Исмаила Сарр (Кристалл Пэлас)

2024/25 – Иско (Бетис)

2023/24 – Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос)

2022/23 – Деклан Райс (Вест Хэм Юнайтед)

2021/22 – Лоренцо Пеллегрини (Рома)

Сарр в первом полуфинальном матче Лиги конференций против Шахтера забил самый быстрый гол в истории турнира.