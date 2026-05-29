29 мая 2026, 19:31 |
От Пеллегрини до Сарра. Лучшие игроки каждого сезона Лиги конференций

Вспомним всех игроков в истории турнира, которые выигрывали награду лучшего игрока сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаила Сарр

28-летний сенегальский нападающий Кристал Пэлас Исмаила Сарр признан лучшим игроком Лиги конференций в сезоне 2025/26.

Напомним, что в предыдущих розыгрышах турнира игроками сезона признавались Лоренцо Пеллегрини (Рома), Деклан Райс (Вест Хэм Юнайтед), Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос) и Иско (Бетис).

Лучшие игроки каждого сезона Лиги конференций

  • 2025/26 – Исмаила Сарр (Кристалл Пэлас)
  • 2024/25 – Иско (Бетис)
  • 2023/24 – Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос)
  • 2022/23 – Деклан Райс (Вест Хэм Юнайтед)
  • 2021/22 – Лоренцо Пеллегрини (Рома)

Сарр в первом полуфинальном матче Лиги конференций против Шахтера забил самый быстрый гол в истории турнира.

