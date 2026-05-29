30 мая ПСЖ и Арсенал сойдутся в финале Лиги чемпионов сезона 2025/26 и разыграют трофей.

Встреча между столичными командами Франции и Англии соответственно начнется в 19:00 по Киеву на стадионе Пушкаш-Арена в Будапеште, Венгрия.

Главным арбитром предстоящего поединка будет немецкий судья Даниэль Зиберт.

Наставником ПСЖ является Луис Энрике, коуч канониров – Микель Артета. Обе команды выиграли свои национальные чемпионаты.

В составе парижан выступает украинский центральный защитник Илья Забарный.

Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

