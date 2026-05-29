  4. Самым возрастным бомбардиром сезона-2025/26 стал 36-летний Андрей Ярмоленко
Украина. Премьер лига
29 мая 2026, 14:53 | Обновлено 29 мая 2026, 14:58
Самым возрастным бомбардиром сезона-2025/26 стал 36-летний Андрей Ярмоленко

Самым молодым из голеадоров оказался 17-летний Александр Каменский

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В сезоне-2025/26 отметились взятием ворот 17 ветеранов возрастом свыше 32-х лет. Самым старшим из них, как и год назад, оказался хавбек «Динамо» Андрей Ярмоленко, забивший в 29-м туре «Полтаве» в 36 лет 205 дней. А среди легионеров самым возрастным бомбардиром, как и в предыдущем чемпионате, стал португальский защитник «Александрии» Мигел Кампуш – 29 лет 251 день.

В свою очередь на полях УПЛ-2026/26 отличились 13 игроков моложе 20 лет. Самым юным из них оказался полузащитник «Кривбасса» Александр Каменский, открывший свой голевой счет в украинских чемпионатах в матче против «Колоса» в 17 лет 214 дней. Список же молодых бомбардиров-иностранцев возглавил итальяно-бразильский хавбек «Металлиста 1925» Кауан Баптистелла – 18 лет 140 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры сезона-2025/26

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

36 лет 205 дней

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

16.05.2026

Полтава

2:0 (г)

35 лет 141 день

Игорь ПЕРДУТА

Заря

05.04.2026

Оболонь

3:3 (г)

34 года 207 дней

Владимир ТАНЧИК

Эпицентр

12.05.2026

Полесье

3:2 (д)

34 года 63 дня

Филипп БУДКОВСКИЙ

Заря

12.05.2026

Александрия

2:1 (г)

34 года 2 дня

Артем ШАБАНОВ

Металлист 1925

09.03.2026

Рух

3:0 (г)

33 года 213 дней

Александр ФИЛИППОВ

Полесье

24.05.2026

Рух

2:0 (д)

33 года 146 дней

Александр КАРАВАЕВ

Динамо

26.10.2025

Кривбасс

4:0 (д)

33 года 110 дней

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

26.04.2026

Кривбасс

6:5 (г)

33 года 33 дня

Андрей ЦУРИКОВ

Колос

07.11.2025

Кудровка

3:1 (г)

33 года 15 дней

Евгений МОРОЗКО

Кудровка

02.03.2026

Полтава

2:0 (г)

* на день последнего гола.

Самые молодые бомбардиры сезона-2025/26

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

17 лет 314 дней

Александр КАМЕНСКИЙ

Кривбасс

01.08.2025

Колос

1:2 (г)

18 лет 140 дней

Кауан БАПТИСТЕЛЛА

Металлист 1925

19.03.2026

Полтава

2:0 (д)

18 лет 197 дней

ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ

Шахтер

28.09.2025

Рух

4:0 (г)

18 лет 210 дней

ИЗАКИ

Шахтер

22.09.2025

Заря

1:0 (д)

19 лет 71 день

Богдан РЕДУШКО

Динамо

19.03.2026

Александрия

5:0 (г)

19 лет 128 дней

КАУАН ЭЛИАС

Шахтер

03.08.2025

Эпицентр

1:0 (г)

19 лет 152 дня

ФАБИАНУ

Карпаты

14.09.2025

Полтава

1:1 (д)

19 лет 160 дней

Ярослав ШЕВЧЕНКО

Кривбасс

21.03.2026

Эпицентр

2:1 (д)

19 лет 260 дней

Даниил ДЕНИСЕНКО

Колос

02.05.2026

Александрия

3:0 (г)

19 лет 323 дня

АЛИССОН САНТАНА

Шахтер

10.08.2025

Карпаты

3:3 (г)

* на день первого гола.

