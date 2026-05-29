Самым возрастным бомбардиром сезона-2025/26 стал 36-летний Андрей Ярмоленко

В сезоне-2025/26 отметились взятием ворот 17 ветеранов возрастом свыше 32-х лет. Самым старшим из них, как и год назад, оказался хавбек «Динамо» Андрей Ярмоленко, забивший в 29-м туре «Полтаве» в 36 лет 205 дней. А среди легионеров самым возрастным бомбардиром, как и в предыдущем чемпионате, стал португальский защитник «Александрии» Мигел Кампуш – 29 лет 251 день.

В свою очередь на полях УПЛ-2026/26 отличились 13 игроков моложе 20 лет. Самым юным из них оказался полузащитник «Кривбасса» Александр Каменский, открывший свой голевой счет в украинских чемпионатах в матче против «Колоса» в 17 лет 214 дней. Список же молодых бомбардиров-иностранцев возглавил итальяно-бразильский хавбек «Металлиста 1925» Кауан Баптистелла – 18 лет 140 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры сезона-2025/26

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 36 лет 205 дней Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 16.05.2026 Полтава 2:0 (г) 35 лет 141 день Игорь ПЕРДУТА Заря 05.04.2026 Оболонь 3:3 (г) 34 года 207 дней Владимир ТАНЧИК Эпицентр 12.05.2026 Полесье 3:2 (д) 34 года 63 дня Филипп БУДКОВСКИЙ Заря 12.05.2026 Александрия 2:1 (г) 34 года 2 дня Артем ШАБАНОВ Металлист 1925 09.03.2026 Рух 3:0 (г) 33 года 213 дней Александр ФИЛИППОВ Полесье 24.05.2026 Рух 2:0 (д) 33 года 146 дней Александр КАРАВАЕВ Динамо 26.10.2025 Кривбасс 4:0 (д) 33 года 110 дней Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 26.04.2026 Кривбасс 6:5 (г) 33 года 33 дня Андрей ЦУРИКОВ Колос 07.11.2025 Кудровка 3:1 (г) 33 года 15 дней Евгений МОРОЗКО Кудровка 02.03.2026 Полтава 2:0 (г)

* на день последнего гола.

Самые молодые бомбардиры сезона-2025/26

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 17 лет 314 дней Александр КАМЕНСКИЙ Кривбасс 01.08.2025 Колос 1:2 (г) 18 лет 140 дней Кауан БАПТИСТЕЛЛА Металлист 1925 19.03.2026 Полтава 2:0 (д) 18 лет 197 дней ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ Шахтер 28.09.2025 Рух 4:0 (г) 18 лет 210 дней ИЗАКИ Шахтер 22.09.2025 Заря 1:0 (д) 19 лет 71 день Богдан РЕДУШКО Динамо 19.03.2026 Александрия 5:0 (г) 19 лет 128 дней КАУАН ЭЛИАС Шахтер 03.08.2025 Эпицентр 1:0 (г) 19 лет 152 дня ФАБИАНУ Карпаты 14.09.2025 Полтава 1:1 (д) 19 лет 160 дней Ярослав ШЕВЧЕНКО Кривбасс 21.03.2026 Эпицентр 2:1 (д) 19 лет 260 дней Даниил ДЕНИСЕНКО Колос 02.05.2026 Александрия 3:0 (г) 19 лет 323 дня АЛИССОН САНТАНА Шахтер 10.08.2025 Карпаты 3:3 (г)

* на день первого гола.