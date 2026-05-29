Самым возрастным бомбардиром сезона-2025/26 стал 36-летний Андрей Ярмоленко
Самым молодым из голеадоров оказался 17-летний Александр Каменский
В сезоне-2025/26 отметились взятием ворот 17 ветеранов возрастом свыше 32-х лет. Самым старшим из них, как и год назад, оказался хавбек «Динамо» Андрей Ярмоленко, забивший в 29-м туре «Полтаве» в 36 лет 205 дней. А среди легионеров самым возрастным бомбардиром, как и в предыдущем чемпионате, стал португальский защитник «Александрии» Мигел Кампуш – 29 лет 251 день.
В свою очередь на полях УПЛ-2026/26 отличились 13 игроков моложе 20 лет. Самым юным из них оказался полузащитник «Кривбасса» Александр Каменский, открывший свой голевой счет в украинских чемпионатах в матче против «Колоса» в 17 лет 214 дней. Список же молодых бомбардиров-иностранцев возглавил итальяно-бразильский хавбек «Металлиста 1925» Кауан Баптистелла – 18 лет 140 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные бомбардиры сезона-2025/26
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
36 лет 205 дней
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
16.05.2026
|
Полтава
|
2:0 (г)
|
35 лет 141 день
|
Игорь ПЕРДУТА
|
Заря
|
05.04.2026
|
Оболонь
|
3:3 (г)
|
34 года 207 дней
|
Владимир ТАНЧИК
|
Эпицентр
|
12.05.2026
|
Полесье
|
3:2 (д)
|
34 года 63 дня
|
Филипп БУДКОВСКИЙ
|
Заря
|
12.05.2026
|
Александрия
|
2:1 (г)
|
34 года 2 дня
|
Артем ШАБАНОВ
|
Металлист 1925
|
09.03.2026
|
Рух
|
3:0 (г)
|
33 года 213 дней
|
Александр ФИЛИППОВ
|
Полесье
|
24.05.2026
|
Рух
|
2:0 (д)
|
33 года 146 дней
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Динамо
|
26.10.2025
|
Кривбасс
|
4:0 (д)
|
33 года 110 дней
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
26.04.2026
|
Кривбасс
|
6:5 (г)
|
33 года 33 дня
|
Андрей ЦУРИКОВ
|
Колос
|
07.11.2025
|
Кудровка
|
3:1 (г)
|
33 года 15 дней
|
Евгений МОРОЗКО
|
Кудровка
|
02.03.2026
|
Полтава
|
2:0 (г)
* на день последнего гола.
Самые молодые бомбардиры сезона-2025/26
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
17 лет 314 дней
|
Александр КАМЕНСКИЙ
|
Кривбасс
|
01.08.2025
|
Колос
|
1:2 (г)
|
18 лет 140 дней
|
Кауан БАПТИСТЕЛЛА
|
Металлист 1925
|
19.03.2026
|
Полтава
|
2:0 (д)
|
18 лет 197 дней
|
ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ
|
Шахтер
|
28.09.2025
|
Рух
|
4:0 (г)
|
18 лет 210 дней
|
ИЗАКИ
|
Шахтер
|
22.09.2025
|
Заря
|
1:0 (д)
|
19 лет 71 день
|
Богдан РЕДУШКО
|
Динамо
|
19.03.2026
|
Александрия
|
5:0 (г)
|
19 лет 128 дней
|
КАУАН ЭЛИАС
|
Шахтер
|
03.08.2025
|
Эпицентр
|
1:0 (г)
|
19 лет 152 дня
|
ФАБИАНУ
|
Карпаты
|
14.09.2025
|
Полтава
|
1:1 (д)
|
19 лет 160 дней
|
Ярослав ШЕВЧЕНКО
|
Кривбасс
|
21.03.2026
|
Эпицентр
|
2:1 (д)
|
19 лет 260 дней
|
Даниил ДЕНИСЕНКО
|
Колос
|
02.05.2026
|
Александрия
|
3:0 (г)
|
19 лет 323 дня
|
АЛИССОН САНТАНА
|
Шахтер
|
10.08.2025
|
Карпаты
|
3:3 (г)
* на день первого гола.
