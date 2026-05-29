  4. Самым старшим участником УПЛ-2025/26 стал 36-летний Тарас Степаненко
29 мая 2026, 13:58 | Обновлено 29 мая 2026, 14:02
Самым старшим участником УПЛ-2025/26 стал 36-летний Тарас Степаненко

Список самых молодых игроков чемпионата возглавил 15-летний Олег Дзюринец

В сезоне-2025/26 приняли участие 15 футболистов в возрасте свыше 34-х лет. Самым старшим из полевых игроков стал полузащитник «Колоса» Тарас Степаненко - 36 лет 286 дней, среди голкиперов - страж ворот ЛНЗ Алексей Паламарчук - 34 года 306 дней, а среди легионеров - бразильский защитник «Шахтера» Марлон – 30 лет 238 дней.

Компанию ветеранам составили 15 «юнцов» возрастом менее 18 лет. Самым молодым из полевых игроков, причем не только в минувшем сезоне, но и вообще в истории украинских чемпионатов, стал нападающий «Руха» Олег Дзюринец – 15 лет 16 дней, а среди голкиперов – вратарь «Оболони» Вадим Сташкив – 18 лет 89 дней. Список легионеров-юниоров возглавил итальяно-бразильский хавбек «Металлиста 1925» Кауан Баптистелла – 18 лет 114 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные участники сезона-2025/26

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

36 лет 286 дней

Тарас СТЕПАНЕНКО

Колос

21.05.2026

Шахтер

1:0 (г)

36 лет 213 дней

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

24.05.2026

Кудровка

3:2 (д)

36 лет 97 дней

Илья ХОДУЛЯ

Полтава

21.09.2025

Металлист 1925

0:2 (д)

35 лет 222 дня

Дмитрий КОРКИШКО

Кудровка

12.12.2025

Александрия

1:1 (г)

35 лет 189 дней

Игорь ПЕРДУТА

Заря

23.05.2026

Карпаты

2:1 (г)

35 лет 119 дней

Богдан БУТКО

Александрия

12.05.2026

Заря

1:2 (д)

35 лет 88 дней

Евгений ОПАНАСЕНКО

Полтава

21.11.2025

ЛНЗ

0:2 (д)

34 года 306 дней

Алексей ПАЛАМАРЧУК

ЛНЗ

24.05.2026

Оболонь

1:0 (г)

34 года 282 дня

Владимир АДАМЮК

Карпаты

25.04.2026

Рух

3:0 (г)

34 года 213 дней

Евгений СТРЕЛЬЦОВ

Полтава

08.12.2025

Эпицентр

0:3 (д)

* на день последнего матча.

Самые молодые участники сезона-2025/26

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

15 лет 16 дней

Олег ДЗЮРИНЕЦ

Рух

08.08.2025

Динамо

1:5 (д)

15 лет 303 дня

Илья ОСТРОВСКИЙ

Рух

24.05.2026

Полесье

0:2 (д)

15 лет 336 дней

Илья БОДАК

Рух

17.05.2026

Александрия

1:3 (д)

16 лет 107 дней

Денис ГОРДЕЕВ

Рух

17.05.2026

Александрия

1:3 (д)

16 лет 129 дней

Константин КИСЛЯНКА

Рух

17.05.2026

Александрия

1:3 (д)

16 лет 237 дней

Богдан ЛЕВИЦКИЙ

Рух

30.08.2025

Металлист 1925

0:2 (г)

16 лет 329 дней

Кирилл ДЕНИСОВ

Рух

20.02.2026

Динамо

0:1 (г)

17 лет 5 дней

Максим УГРИК

Рух

17.05.2026

Александрия

1:3 (д)

17 лет 56 дней

Владимир ЯСИНСКИЙ

Рух

28.09.2025

Шахтер

0:4 (д)

17 лет 131 день

Артем ЧЕРНЫЙ

Оболонь

04.08.2025

Металлист 1925

0:0 (г)

* на день первого матча.

Цікавий список наймолодших гравців ))) майже всі Рух
