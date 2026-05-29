Самым старшим участником УПЛ-2025/26 стал 36-летний Тарас Степаненко
Список самых молодых игроков чемпионата возглавил 15-летний Олег Дзюринец
В сезоне-2025/26 приняли участие 15 футболистов в возрасте свыше 34-х лет. Самым старшим из полевых игроков стал полузащитник «Колоса» Тарас Степаненко - 36 лет 286 дней, среди голкиперов - страж ворот ЛНЗ Алексей Паламарчук - 34 года 306 дней, а среди легионеров - бразильский защитник «Шахтера» Марлон – 30 лет 238 дней.
Компанию ветеранам составили 15 «юнцов» возрастом менее 18 лет. Самым молодым из полевых игроков, причем не только в минувшем сезоне, но и вообще в истории украинских чемпионатов, стал нападающий «Руха» Олег Дзюринец – 15 лет 16 дней, а среди голкиперов – вратарь «Оболони» Вадим Сташкив – 18 лет 89 дней. Список легионеров-юниоров возглавил итальяно-бразильский хавбек «Металлиста 1925» Кауан Баптистелла – 18 лет 114 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные участники сезона-2025/26
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
36 лет 286 дней
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Колос
|
21.05.2026
|
Шахтер
|
1:0 (г)
|
36 лет 213 дней
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
24.05.2026
|
Кудровка
|
3:2 (д)
|
36 лет 97 дней
|
Илья ХОДУЛЯ
|
Полтава
|
21.09.2025
|
Металлист 1925
|
0:2 (д)
|
35 лет 222 дня
|
Дмитрий КОРКИШКО
|
Кудровка
|
12.12.2025
|
Александрия
|
1:1 (г)
|
35 лет 189 дней
|
Игорь ПЕРДУТА
|
Заря
|
23.05.2026
|
Карпаты
|
2:1 (г)
|
35 лет 119 дней
|
Богдан БУТКО
|
Александрия
|
12.05.2026
|
Заря
|
1:2 (д)
|
35 лет 88 дней
|
Евгений ОПАНАСЕНКО
|
Полтава
|
21.11.2025
|
ЛНЗ
|
0:2 (д)
|
34 года 306 дней
|
Алексей ПАЛАМАРЧУК
|
ЛНЗ
|
24.05.2026
|
Оболонь
|
1:0 (г)
|
34 года 282 дня
|
Владимир АДАМЮК
|
Карпаты
|
25.04.2026
|
Рух
|
3:0 (г)
|
34 года 213 дней
|
Евгений СТРЕЛЬЦОВ
|
Полтава
|
08.12.2025
|
Эпицентр
|
0:3 (д)
* на день последнего матча.
Самые молодые участники сезона-2025/26
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
15 лет 16 дней
|
Олег ДЗЮРИНЕЦ
|
Рух
|
08.08.2025
|
Динамо
|
1:5 (д)
|
15 лет 303 дня
|
Илья ОСТРОВСКИЙ
|
Рух
|
24.05.2026
|
Полесье
|
0:2 (д)
|
15 лет 336 дней
|
Илья БОДАК
|
Рух
|
17.05.2026
|
Александрия
|
1:3 (д)
|
16 лет 107 дней
|
Денис ГОРДЕЕВ
|
Рух
|
17.05.2026
|
Александрия
|
1:3 (д)
|
16 лет 129 дней
|
Константин КИСЛЯНКА
|
Рух
|
17.05.2026
|
Александрия
|
1:3 (д)
|
16 лет 237 дней
|
Богдан ЛЕВИЦКИЙ
|
Рух
|
30.08.2025
|
Металлист 1925
|
0:2 (г)
|
16 лет 329 дней
|
Кирилл ДЕНИСОВ
|
Рух
|
20.02.2026
|
Динамо
|
0:1 (г)
|
17 лет 5 дней
|
Максим УГРИК
|
Рух
|
17.05.2026
|
Александрия
|
1:3 (д)
|
17 лет 56 дней
|
Владимир ЯСИНСКИЙ
|
Рух
|
28.09.2025
|
Шахтер
|
0:4 (д)
|
17 лет 131 день
|
Артем ЧЕРНЫЙ
|
Оболонь
|
04.08.2025
|
Металлист 1925
|
0:0 (г)
* на день первого матча.
