Самым старшим участником УПЛ-2025/26 стал 36-летний Тарас Степаненко

В сезоне-2025/26 приняли участие 15 футболистов в возрасте свыше 34-х лет. Самым старшим из полевых игроков стал полузащитник «Колоса» Тарас Степаненко - 36 лет 286 дней, среди голкиперов - страж ворот ЛНЗ Алексей Паламарчук - 34 года 306 дней, а среди легионеров - бразильский защитник «Шахтера» Марлон – 30 лет 238 дней.

Компанию ветеранам составили 15 «юнцов» возрастом менее 18 лет. Самым молодым из полевых игроков, причем не только в минувшем сезоне, но и вообще в истории украинских чемпионатов, стал нападающий «Руха» Олег Дзюринец – 15 лет 16 дней, а среди голкиперов – вратарь «Оболони» Вадим Сташкив – 18 лет 89 дней. Список легионеров-юниоров возглавил итальяно-бразильский хавбек «Металлиста 1925» Кауан Баптистелла – 18 лет 114 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные участники сезона-2025/26

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 36 лет 286 дней Тарас СТЕПАНЕНКО Колос 21.05.2026 Шахтер 1:0 (г) 36 лет 213 дней Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 24.05.2026 Кудровка 3:2 (д) 36 лет 97 дней Илья ХОДУЛЯ Полтава 21.09.2025 Металлист 1925 0:2 (д) 35 лет 222 дня Дмитрий КОРКИШКО Кудровка 12.12.2025 Александрия 1:1 (г) 35 лет 189 дней Игорь ПЕРДУТА Заря 23.05.2026 Карпаты 2:1 (г) 35 лет 119 дней Богдан БУТКО Александрия 12.05.2026 Заря 1:2 (д) 35 лет 88 дней Евгений ОПАНАСЕНКО Полтава 21.11.2025 ЛНЗ 0:2 (д) 34 года 306 дней Алексей ПАЛАМАРЧУК ЛНЗ 24.05.2026 Оболонь 1:0 (г) 34 года 282 дня Владимир АДАМЮК Карпаты 25.04.2026 Рух 3:0 (г) 34 года 213 дней Евгений СТРЕЛЬЦОВ Полтава 08.12.2025 Эпицентр 0:3 (д)

* на день последнего матча.

Самые молодые участники сезона-2025/26

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 15 лет 16 дней Олег ДЗЮРИНЕЦ Рух 08.08.2025 Динамо 1:5 (д) 15 лет 303 дня Илья ОСТРОВСКИЙ Рух 24.05.2026 Полесье 0:2 (д) 15 лет 336 дней Илья БОДАК Рух 17.05.2026 Александрия 1:3 (д) 16 лет 107 дней Денис ГОРДЕЕВ Рух 17.05.2026 Александрия 1:3 (д) 16 лет 129 дней Константин КИСЛЯНКА Рух 17.05.2026 Александрия 1:3 (д) 16 лет 237 дней Богдан ЛЕВИЦКИЙ Рух 30.08.2025 Металлист 1925 0:2 (г) 16 лет 329 дней Кирилл ДЕНИСОВ Рух 20.02.2026 Динамо 0:1 (г) 17 лет 5 дней Максим УГРИК Рух 17.05.2026 Александрия 1:3 (д) 17 лет 56 дней Владимир ЯСИНСКИЙ Рух 28.09.2025 Шахтер 0:4 (д) 17 лет 131 день Артем ЧЕРНЫЙ Оболонь 04.08.2025 Металлист 1925 0:0 (г)

* на день первого матча.