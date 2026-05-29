  4. Анчелотти возвращается в Европу. Он возглавит известный клуб
29 мая 2026, 15:15 | Обновлено 29 мая 2026, 15:26
Давиде Анчелотти возглавит «Лилль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Анчелотти

Итальянский специалист Давиде Анчелотти возглавит «Лилль». Об этом сообщает Foot Mercato.

36-летний коуч возглавит французский клуб летом, заменив у руля команды Брюно Женезьо.

Для итальянца это будет первая роль главного тренера в европейском клубе – до этого он был ассистентом своего отца Карло в «Баварии», «Эвертоне», «Наполи» и «Реале». Сейчас вместе с ним он работает в сборной Бразилии.

«Лилль» завершил чемпионат Франции на четвертом месте, заработав 60 баллов.

Ранее журналист объяснил, почему Домчак не перешел в «Лилль».

Даниил Кирияка Источник: Footmercato
