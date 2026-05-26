Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Журналист объяснил, почему Домчак не перешел в Лилль
Украина. Премьер лига
Журналист объяснил, почему Домчак не перешел в Лилль

Во Франции украинцу не гарантировали, что он будет играть

Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Домчак

Вратарь львовских «Карпат» Назар Домчак продолжит карьеру в пражской «Славии». Однако игрок мог также оказаться в чемпионате Франции.

Известный спортивный комментатор и блогер Виктор Вацко объяснил, почему переход в «Лилль» так и не состоялся.

«Славия» активирует клаусулу Назара Домчака в 5 млн евро. И получается, что 19-летний украинский вратарь станет вторым самым дорогим приобретением в истории «Славии». Мой WhatsApp сообщает, что Домчака очень хотел «Лилль», но там ему отводили роль второго вратаря. То есть, фактически [футболист остался бы] без игровой практики. Тогда как «Славия» долго разговаривала с игроком, с его представителями. Клуб нарисовал перед игроком очень интересную стратегию развития, убедив в том, что Назар Домчак станет там важной составляющей всего проекта», – отметил журналист.

Домчак пропустил 28 голов в 29 матчах за «Карпаты». На счету голкипера 15 сэйвов в сезоне.

