Экс-игрок Карпат оскандалился в Бразилии и хочет вернуться в рф
Хорхе Карраскаль продолжает «закапывать» свою карьеру
Руководство «Фламенго» и агенты 28-летнего атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля начали работать над потенциальным трансфером игрока из бразильского клуба в летнее трансферное окно.
Накануне Карраскаль был удален в матче против «Палмейраса», оставив свою команду в меньшинстве уже на 21-й минуте, после чего та пропустила трижды и проиграла со счетом 0:3. Поведение Хорхе повлекло за собой недовольство боссов «стервятников» и те готовятся применить к колумбийцу штрафные санкции.
Кроме того, во «Фламенго» внесли Карраскаля в список футболистов, с которыми клуб готов расстаться летом, а сам Хорхе намекнул своим агентам, что был бы не против вернуться играть в россию, где до этого выступал за московские цска и «динамо».
В текущем розыгрыше бразильской Серии А Карраскаль провел 13 матчей, отличившись 2 голами и 1 ассистом.
Напомним, с 2017 по 2020 годы Карраскаль был на контракте в «Карпатах». За львовян он сыграл 40 матчей (6 голов, 5 ассистов), но также запомнился сложным характером.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии
В случае неудачи в Лиге Европы Динамо тоже может сыграть в Лиге конференций