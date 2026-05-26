Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок Карпат оскандалился в Бразилии и хочет вернуться в рф
26 мая 2026, 22:48
Экс-игрок Карпат оскандалился в Бразилии и хочет вернуться в рф

Хорхе Карраскаль продолжает «закапывать» свою карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Хорхе Карраскаль

Руководство «Фламенго» и агенты 28-летнего атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля начали работать над потенциальным трансфером игрока из бразильского клуба в летнее трансферное окно.

Накануне Карраскаль был удален в матче против «Палмейраса», оставив свою команду в меньшинстве уже на 21-й минуте, после чего та пропустила трижды и проиграла со счетом 0:3. Поведение Хорхе повлекло за собой недовольство боссов «стервятников» и те готовятся применить к колумбийцу штрафные санкции.

Кроме того, во «Фламенго» внесли Карраскаля в список футболистов, с которыми клуб готов расстаться летом, а сам Хорхе намекнул своим агентам, что был бы не против вернуться играть в россию, где до этого выступал за московские цска и «динамо».

В текущем розыгрыше бразильской Серии А Карраскаль провел 13 матчей, отличившись 2 голами и 1 ассистом.

Напомним, с 2017 по 2020 годы Карраскаль был на контракте в «Карпатах». За львовян он сыграл 40 матчей (6 голов, 5 ассистов), но также запомнился сложным характером.

Хорхе Карраскаль Фламенго трансферы Карпаты Львов
Алексей Сливченко Источник: Globoesporte
