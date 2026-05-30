Маркевич назвал точный счет финала ЛЧ между ПСЖ и Арсеналом

Известный украинский тренер Мирон Маркевич спрогнозировал, с каким счетом закончится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 между лондонским «Арсеналом» и французским «ПСЖ».

«Мне почему-то кажется, что французская команда второй раз подряд выиграет Лигу чемпионов. И если прогнозировать эту игру, то предположу, что команда Луиса Энрике победит с разницей в один мяч. Счет – 2:1», – сказал Маркевич.

30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште состоится финал Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ сыграет против лондонского «Арсенала».