Маркевич назвал точный счет финала ЛЧ между ПСЖ и Арсеналом
Мирон Богданович ожидает победы парижан
Известный украинский тренер Мирон Маркевич спрогнозировал, с каким счетом закончится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 между лондонским «Арсеналом» и французским «ПСЖ».
«Мне почему-то кажется, что французская команда второй раз подряд выиграет Лигу чемпионов. И если прогнозировать эту игру, то предположу, что команда Луиса Энрике победит с разницей в один мяч. Счет – 2:1», – сказал Маркевич.
30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште состоится финал Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ сыграет против лондонского «Арсенала».
Поединок начнется 30 мая на Пушкаш-Арене в 19:00 по Киеву