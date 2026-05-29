  4. Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Роман Яремчук
29 мая 2026, 13:57
Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Роман Яремчук

«Олимпиакос» намерен сохранить форварда сборной Украины и отказать французскому «Лиону»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук с высокой вероятностью продолжит карьеру в составе греческого «Олимпиакоса». Об этом сообщило издание Sport24.gr.

С февраля опытный 30-летний футболист защищал цвета французского «Лиона», с которым провел 14 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Представитель Лиги 1 начал переговоры о полноценном трансфере украинца, однако пытается снизить требования греческого клуба с 5 миллионов евро до 2,5.

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с форвардом и не горит желанием отпускать игрока в чемпионат Франции на полноценной основе.

Греческий клуб занял второе место в турнирной таблице Суперлиги и завоевал путевку в Лигу чемпионов.

чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей Хосе Луис Мендилибар Роман Яремчук трансферы трансферы Лиги 1 аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Sport24.gr
