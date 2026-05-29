Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Роман Яремчук
«Олимпиакос» намерен сохранить форварда сборной Украины и отказать французскому «Лиону»
Форвард сборной Украины Роман Яремчук с высокой вероятностью продолжит карьеру в составе греческого «Олимпиакоса». Об этом сообщило издание Sport24.gr.
С февраля опытный 30-летний футболист защищал цвета французского «Лиона», с которым провел 14 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
Представитель Лиги 1 начал переговоры о полноценном трансфере украинца, однако пытается снизить требования греческого клуба с 5 миллионов евро до 2,5.
Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с форвардом и не горит желанием отпускать игрока в чемпионат Франции на полноценной основе.
Греческий клуб занял второе место в турнирной таблице Суперлиги и завоевал путевку в Лигу чемпионов.
