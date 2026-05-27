Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в составе «Лиона», в котором выступает на правах аренды. Об этом сообщило издание

Представитель Лиги 1 планирует оформить полноценный трансфер 30-летнего футболиста, но не готов активировать опцию выкупа, которая составляет пять миллионов евро.

Французский клуб надеется снизить цену на игрока в ходе переговоров с греческим «Олимпиакосом». «Лион» уже потратил 1,5 миллиона евро за полгода аренды нападающего.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 14 матчей в чемпионате, Кубке Франции и Лиге Европы и забил пять мячей. Контракт форварда с греческим клубом истекает в июне 2028 года.