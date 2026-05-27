Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
Франция
27 мая 2026, 18:37 |
802
0

Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины

«Лион» проведет переговоры с греческим «Олимпиакосом» о выкупе контракта Романа Яремчука

27 мая 2026, 18:37 |
802
0
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в составе «Лиона», в котором выступает на правах аренды. Об этом сообщило издание
Get French Football News.

Представитель Лиги 1 планирует оформить полноценный трансфер 30-летнего футболиста, но не готов активировать опцию выкупа, которая составляет пять миллионов евро.

Французский клуб надеется снизить цену на игрока в ходе переговоров с греческим «Олимпиакосом». «Лион» уже потратил 1,5 миллиона евро за полгода аренды нападающего.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 14 матчей в чемпионате, Кубке Франции и Лиге Европы и забил пять мячей. Контракт форварда с греческим клубом истекает в июне 2028 года.

По теме:
«Среди легионеров возможны изменения». В Карпатах анонсировали трансферы
Большой трансфер. Барселона близка к подписанию игрока сборной Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с легионером
чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей Лион Роман Яремчук трансферы трансферы Лиги 1 аренда игрока
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Хоккей | 27 мая 2026, 00:19 10
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары

Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею

Полесье поиздевалось над грандами АПЛ, заговорив о еврокубках
Футбол | 27 мая 2026, 14:58 9
Полесье поиздевалось над грандами АПЛ, заговорив о еврокубках
Полесье поиздевалось над грандами АПЛ, заговорив о еврокубках

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» стали объектом шуток

Мирон Маркевич объяснил, чего не хватает в УПЛ
Футбол | 27.05.2026, 17:56
Мирон Маркевич объяснил, чего не хватает в УПЛ
Мирон Маркевич объяснил, чего не хватает в УПЛ
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 27.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Бокс | 27.05.2026, 04:32
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
26.05.2026, 15:59 32
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
26.05.2026, 07:34 6
Футбол
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
26.05.2026, 08:39 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
26.05.2026, 00:08 2
Футбол
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
25.05.2026, 17:31 56
Теннис
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
26.05.2026, 08:00 3
Бокс
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
25.05.2026, 16:41 50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем