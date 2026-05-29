Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конопля стал 4-м украинцем в истории Боруссии из Менхенгладбаха
Германия
29 мая 2026, 11:57 | Обновлено 29 мая 2026, 12:13
190
0

Конопля стал 4-м украинцем в истории Боруссии из Менхенгладбаха

Вспомним, кто из украинских футболистов играл за этот немецкий клуб

29 мая 2026, 11:57 | Обновлено 29 мая 2026, 12:13
190
0
Конопля стал 4-м украинцем в истории Боруссии из Менхенгладбаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

26-летний защитник Ефим Конопля стал 4-м украинцем в истории Боруссии из Менхенгладбаха.

До него за этот немецкий клуб в разное время выступали Игорь Беланов, Андрей Воронин и Александр Гребеножко.

Вспомним, сколько матчей в активе каждого из них было сыграно за Боруссию во всех турнирах.

Матчи украинцев за Боруссию Менхенгладбах во всех турнирах

  • 27 – Игорь Беланов (1989–1991), 5 голов
  • 9 – Андрей Воронин (1997–2000), 1 гол
  • 4 – Александр Гребеножко (1999–2000)
  • 0 – Ефим Конопля (с 2026 года)
По теме:
В Динамо отреагировали на переход Караваева в Шахтер: «Ему будет тяжело»
Конопля стал 10-м игроком, перешедшим из Шахтера в клуб из Германии
Конопля объяснил, почему перешел из Шахтера в Боруссию
чемпионат Германии по футболу Бундеслига статистика Ефим Конопля Боруссия Менхенгладбах Шахтер Донецк трансферы Бундеслиги Игорь Беланов Андрей Воронин
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Футбол | 29 мая 2026, 07:16 30
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии

УЕФА проигнорировал призывы УАФ относительно фейковых «Шахтера» и «Зари»

Красюк назвал причину неудачного выступления Усика против Верховена
Бокс | 29 мая 2026, 08:42 3
Красюк назвал причину неудачного выступления Усика против Верховена
Красюк назвал причину неудачного выступления Усика против Верховена

Александр считает, что возраст украинца сыграл свою роль

Украинский тренер: «Если бы не Шахтер, этого игрока забрало бы Динамо»
Футбол | 29.05.2026, 10:06
Украинский тренер: «Если бы не Шахтер, этого игрока забрало бы Динамо»
Украинский тренер: «Если бы не Шахтер, этого игрока забрало бы Динамо»
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Теннис | 28.05.2026, 14:55
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
Футбол | 29.05.2026, 09:15
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
27.05.2026, 18:37 1
Футбол
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
27.05.2026, 16:27 10
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
28.05.2026, 07:45 16
Бокс
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
27.05.2026, 09:13 10
Футбол
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 4
Бокс
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 30
Футбол
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
27.05.2026, 09:02 1
Бокс
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем