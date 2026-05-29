Германия29 мая 2026, 11:57 | Обновлено 29 мая 2026, 12:13
190
0
Конопля стал 4-м украинцем в истории Боруссии из Менхенгладбаха
Вспомним, кто из украинских футболистов играл за этот немецкий клуб
29 мая 2026, 11:57 | Обновлено 29 мая 2026, 12:13
190
0
26-летний защитник Ефим Конопля стал 4-м украинцем в истории Боруссии из Менхенгладбаха.
До него за этот немецкий клуб в разное время выступали Игорь Беланов, Андрей Воронин и Александр Гребеножко.
Вспомним, сколько матчей в активе каждого из них было сыграно за Боруссию во всех турнирах.
Матчи украинцев за Боруссию Менхенгладбах во всех турнирах
- 27 – Игорь Беланов (1989–1991), 5 голов
- 9 – Андрей Воронин (1997–2000), 1 гол
- 4 – Александр Гребеножко (1999–2000)
- 0 – Ефим Конопля (с 2026 года)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 мая 2026, 07:16 30
УЕФА проигнорировал призывы УАФ относительно фейковых «Шахтера» и «Зари»
Бокс | 29 мая 2026, 08:42 3
Александр считает, что возраст украинца сыграл свою роль
Футбол | 29.05.2026, 10:06
Теннис | 28.05.2026, 14:55
Футбол | 29.05.2026, 09:15
Комментарии 0
Популярные новости
27.05.2026, 18:37 1
27.05.2026, 16:27 10
28.05.2026, 07:45 16
27.05.2026, 09:13 10
29.05.2026, 05:44 4
28.05.2026, 08:29 30
27.05.2026, 09:02 1
28.05.2026, 09:04 5