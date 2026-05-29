Элина Свитолина – Тамара Корпач. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2026

29 мая, в третьем круге Roland Garros, свою встречу проведут Элина Свитолина (WTA 7) – Тамара Корпач (WTA 95).

Элина Свитолина

Украинская теннисистка продолжает работать над целью, выиграть хотя бы один мейджор, особенно она хочет триумфа во Франции. Пока максимум Свитолиной на Roland Garros был четвертьфинал, причем она добиралась до этой стадии целых пять раз.

К данному турнира спортсменка подошла в хорошей форме, выиграв престижный тысячник в Риме, в этом году можно вспомнить и титул в Окленде. На этом шлеме был невероятно сложный матч против неудобной венгерки Анны Бондар – 3:6, 6:1, 7:6. Во втором круге удалось обыграть молодую испанку Кейтлин Кеведо – 6:0, 6:4. Сетка пока не выглядит сложной, в случае успеха Свитолина выйдет на победителя пары Стернс – Бенчич.

Тамара Корпач

По ходу своей карьеры немецкая спортсменка считалась не самым стабильным середняком, а уже в 31 год большого прорыва никто не ждет. Корпач в этом сезоне поднялась на 30 позиций в рейтинге, что позволило вернуться в первую сотню.

На Ролан Гаррос теннисистка прошла испанку Сару Соррибес-Тормо – 6:4, 6:2. Далее была победа над китаянкой Синь Ю Ван – 6:2, 2:6, 6:3. Немка уже побила свой рекорд на шлемах в одиночном разряде, так как впервые пробилась в третий круг такого турнира. Корпачстарается подстраиваться под соперницу, в первом матче у нее было больше виннеров и больше невынужденных ошибок, во второй играл пассивнее, но при этом и меньше ошибалась.

Прогноз

Ранее теннисисткам никогда не приходилось играть между собой, хотя опыта у них достаточно. Свитолинабольшой фаворит, букмекеры вообще не верят в немецкую теннисистку.

Украинка действительно выше классом, она должна проходить дальше. В таком матче Элина должна доминировать, но минимальное сопротивление Корпачможет оказать, ставлю на тотал больше 16,5 геймов за 1,66.