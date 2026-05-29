Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Тамара Корпач. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2026
Ролан Гаррос
29 мая 2026, 11:25 | Обновлено 29 мая 2026, 11:28
665
1

Элина Свитолина – Тамара Корпач. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2026

Поединок состоится 29 мая и начнется ориентировочно в 15:30 по Киеву

29 мая 2026, 11:25 | Обновлено 29 мая 2026, 11:28
665
1 Comments
Элина Свитолина – Тамара Корпач. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

29 мая, в третьем круге Roland Garros, свою встречу проведут Элина Свитолина (WTA 7) – Тамара Корпач (WTA 95).

Элина Свитолина

Украинская теннисистка продолжает работать над целью, выиграть хотя бы один мейджор, особенно она хочет триумфа во Франции. Пока максимум Свитолиной на Roland Garros был четвертьфинал, причем она добиралась до этой стадии целых пять раз.

К данному турнира спортсменка подошла в хорошей форме, выиграв престижный тысячник в Риме, в этом году можно вспомнить и титул в Окленде. На этом шлеме был невероятно сложный матч против неудобной венгерки Анны Бондар – 3:6, 6:1, 7:6. Во втором круге удалось обыграть молодую испанку Кейтлин Кеведо – 6:0, 6:4. Сетка пока не выглядит сложной, в случае успеха Свитолина выйдет на победителя пары Стернс – Бенчич.

Тамара Корпач

По ходу своей карьеры немецкая спортсменка считалась не самым стабильным середняком, а уже в 31 год большого прорыва никто не ждет. Корпач в этом сезоне поднялась на 30 позиций в рейтинге, что позволило вернуться в первую сотню.

На Ролан Гаррос теннисистка прошла испанку Сару Соррибес-Тормо – 6:4, 6:2. Далее была победа над китаянкой Синь Ю Ван – 6:2, 2:6, 6:3. Немка уже побила свой рекорд на шлемах в одиночном разряде, так как впервые пробилась в третий круг такого турнира. Корпачстарается подстраиваться под соперницу, в первом матче у нее было больше виннеров и больше невынужденных ошибок, во второй играл пассивнее, но при этом и меньше ошибалась.

Прогноз

Ранее теннисисткам никогда не приходилось играть между собой, хотя опыта у них достаточно. Свитолинабольшой фаворит, букмекеры вообще не верят в немецкую теннисистку.

Украинка действительно выше классом, она должна проходить дальше. В таком матче Элина должна доминировать, но минимальное сопротивление Корпачможет оказать, ставлю на тотал больше 16,5 геймов за 1,66.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
29.05.2026 -
15:30
Тамара Корпач
Тотал больше 16.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Юлия Стародубцева – Ван Сию. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Марта Костюк – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2026
Марта Костюк – Виктория Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Тамара Корпач Ролан Гаррос 2026 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Бокс | 29 мая 2026, 05:44 4
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх

Гарсия – о поединке Усик – Бенавидес

Рико ВЕРХОВЕН: «О Боже, это случилось»
Бокс | 29 мая 2026, 07:06 2
Рико ВЕРХОВЕН: «О Боже, это случилось»
Рико ВЕРХОВЕН: «О Боже, это случилось»

Голландец – о поединке против Усика

Легендарный Гашек обратился с советом к украинским теннисисткам
Теннис | 28.05.2026, 21:33
Легендарный Гашек обратился с советом к украинским теннисисткам
Легендарный Гашек обратился с советом к украинским теннисисткам
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Футбол | 28.05.2026, 13:47
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Бокс | 29.05.2026, 04:44
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Шановний Данііл Агарков, Ви не хочете задіяти помічницю, котра виправляла б Ваші чисельні описки?
Ответить
0
Популярные новости
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
27.05.2026, 09:13 10
Футбол
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
27.05.2026, 16:27 10
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
28.05.2026, 07:45 16
Бокс
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 8
Бокс
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
27.05.2026, 19:00 133
Теннис
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
27.05.2026, 09:36 15
Футбол
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
27.05.2026, 18:37 1
Футбол
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем