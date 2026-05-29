Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков нашел новый клуб. Плохие новости для украинца
Испания
29 мая 2026, 22:02 |
2506
3

Цыганков нашел новый клуб. Плохие новости для украинца

Виктор должен заменить Зубкова в «Трабзонспоре»

29 мая 2026, 22:02 |
2506
3 Comments
Цыганков нашел новый клуб. Плохие новости для украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

«Трабзонспор» планирует усилить состав украинским вингером.

Как сообщают турецкие СМИ, руководство «бордо-малиновых» уже определило приоритетную замену Александру Зубкову, выставленному на трансфер, — это полузащитник испанской «Жироны» Виктор Цыганков.

После вылета каталонского клуба из Ла Лиги 28-летний украинец, вероятно, сменит команду. Его контракт еще действует, однако уход выглядит все более реальным.

В то же время потенциальный трансфер осложняет и контрактная ситуация: часть прав на игрока до сих пор принадлежит бывшему клубу – «Динамо» Киев. Украинская команда имеет право получить 50% от трансфера игрока.

В сезоне Цыганков провел 34 матча, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Игрок также находится в сфере интересов амстердамского «Аякса», но высокая трансферная стоимость может стать проблемой для голландцев.

По теме:
Клуб Зубкова и Батагова предложил 8 млн евро за трансферную цель Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Энтони Гордон стал футболистом Барселоны
Алан ШИРЕР: «Удивлен, что Барселона платит за Гордона 80 миллионов»
трансферы Трабзонспор Жирона Александр Зубков Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: 61saat.com
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29 мая 2026, 12:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
Футбол | 29 мая 2026, 07:22 6
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины

На данный момент вопрос о Трубине в «Тоттенхэме» неактуален

Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 29.05.2026, 08:41
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
«Зовите меня Коно» – Конопля обратился к фанатам Боруссии
Футбол | 29.05.2026, 19:18
«Зовите меня Коно» – Конопля обратился к фанатам Боруссии
«Зовите меня Коно» – Конопля обратился к фанатам Боруссии
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Футбол | 29.05.2026, 21:45
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Знову олійченку щось приснилося
Ответить
+3
а що він вже пенсіонер, рановато щось в Турцію.
Ответить
0
спіртовики, ви пливете як гівно в каналізації з вашими лівими новинами, позорища(((
Ответить
0
Популярные новости
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
27.05.2026, 16:27 10
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
28.05.2026, 08:08 15
Бокс
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
28.05.2026, 13:47 6
Футбол
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
28.05.2026, 07:27 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
28.05.2026, 07:45 17
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
28.05.2026, 09:53 2
Бокс
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
28.05.2026, 20:40 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем