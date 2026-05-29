Цыганков нашел новый клуб. Плохие новости для украинца

«Трабзонспор» планирует усилить состав украинским вингером.

Как сообщают турецкие СМИ, руководство «бордо-малиновых» уже определило приоритетную замену Александру Зубкову, выставленному на трансфер, — это полузащитник испанской «Жироны» Виктор Цыганков.

После вылета каталонского клуба из Ла Лиги 28-летний украинец, вероятно, сменит команду. Его контракт еще действует, однако уход выглядит все более реальным.

В то же время потенциальный трансфер осложняет и контрактная ситуация: часть прав на игрока до сих пор принадлежит бывшему клубу – «Динамо» Киев. Украинская команда имеет право получить 50% от трансфера игрока.

В сезоне Цыганков провел 34 матча, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Игрок также находится в сфере интересов амстердамского «Аякса», но высокая трансферная стоимость может стать проблемой для голландцев.