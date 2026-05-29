Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова

Турецкий «Трабзонспор» начал переговоры с испанской «Жироной» о возможном трансфере вингера сборной Украины Виктора Цыганкова.

Как сообщают турецкие СМИ, в подписании украинца лично заинтересован главный тренер команды Фатих Текке, который настаивает на переходе футболиста уже этим летом.

Впрочем, «Трабзонспору» придется выдержать серьезную конкуренцию за 27-летнего полузащитника. Интерес к Цыганкову проявляют нидерландский «Аякс», а также несколько клубов испанской Ла Лиги.

В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро, а его действующий контракт с клубом действует до лета 2027 года.