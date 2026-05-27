Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков может перейти в турецкий «Истанбул Башакшехир», сообщает аккаунт болельщика opoku.aep, близкого к клубу.

В Турции «Истанбул Башакшехир» активно связывают с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, которого критикуют за ограничение свободы слова и, фактически, диктатуру. Футбольные болельщики даже в шутку называют «Истанбул Башакшехир» ФК «Эрдоган».

В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро, а его действующий контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Виктором Цыганковым интересуются клубы из трех чемпионатов.