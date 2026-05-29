  Марта Костюк – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2026
Ролан Гаррос
29 мая 2026, 09:59 | Обновлено 29 мая 2026, 10:24
Марта Костюк – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2026

Поединок 1/16 финала начнется 29 мая в 12:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

29 мая в третьем круге Ролан Гаррос свою встречу проведут Марта Костюк (WTA 15) и Виктория Голубич (WTA 82).

Поединок начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву.

Марта Костюк

Вторая ракетка Украины проводит один из лучших сезонов в карьере, выигрыш тысячника в Мадриде ее главное достижение, также она взяла титул в Руане, играла в финале Брисбена. У Костюк не было проблем в плане мастерства, но психологически спортсменка не всегда была стабильна, в этом компоненте она существенно прибавила, о чем сама говорила в своих интервью.

Украинка находится на серии из 13 побед кряду на грунте, поражений пока нет. На этом мейджоре Марта одолела «нейтралку» с испанским паспортом Селехметьеву – 6:2, 6:3. Сложнее было с американкой Кэти Волынец, ее удалось обыграть в трех сетах – 6:7, 6:3, 6:3. В случае успеха, Костюк сыграет с победителем польского дерби Линетт – Свентек.

Виктория Голубич

Швейцарская теннисистка долгое время находится в первой сотне, хотя значимых успехов в ее карьере не было, можно вспомнить серебро на Олимпиаде в Токио в парном разряде. В этом сезоне Голубич играет с переменным успехом, на ее счету 16 побед в 30 противостояниях. С начала года, позиция спортсменки не изменилась.

На этом турнире швейцарка выглядит уверенно, в первом круге она обыграла венгерку Удварди – 6:0, 6:2. В последнем матче теннисистка прошла американку Паркс – 6:2, 6:2. Пока все складывается легко, но в предстоящем матче так уже не будет.

Личные встречи

Теннисистки пересекались дважды, оба матча в двух сетах выиграла Костюк. Последний раз спортсменки между собой играли в 2022 году, на грунте они еще не играли.

Прогноз

Букмекеры не сомневаются в успехе украинской теннисистки, давая на ее победу символический коэффициент. Костюк моложе, находится в отличной форме, показывает теннис топ-уровня.

Думаю, Марта сможет пройти в следующий круг, швейцарка опытная, но большие подвиги она не совершит. Рискну поставить на успех украинки с форой -6 геймов за 1,75.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
29.05.2026 -
12:00
Виктория Голубич
Фора Костюк (-6) 1.75
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
