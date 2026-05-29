29 мая 2026, 12:23 | Обновлено 29 мая 2026, 13:05
Украина – Турция. ЧЕ-2026 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 29 мая в 15:30 матч 2-го тура чемпионата Европы в Братиславе

EMF

29 мая в 15:30 сборная Украины проводит матч 2-го тура ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Турции.

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

В первом туре группы C Украина разгромила Бельгию (4:0), а Сербия обыграла Турцию (2:1). Во втором туре Сербия взяла верх над Бельгией (2:1).

Турнирное положение: Сербия (6 очков), Украина (3), Турция, Бельгия (по 0).

Украинская сборная в последнем туре встретится с Сербией (30 мая в 22:15).

24 команды были разделены на 6 групп по 4 сборные. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие команды, занявшие третьи места.

Заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу

Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)

Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицина (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)

Главный тренер: Александр Бондарь

Календарь матчей группы C

  • 27.05. 19:45. Сербия – Турция – 2:1
  • 28.05. 13:15. Украина – Бельгия – 4:0
  • 29.05. 11:45. Бельгия – Сербия – 1:2
  • 29.05. 15:30. Украина – Турция
  • 30.05. 21:00. Турция – Бельгия
  • 30.05. 22:15. Сербия – Украина

Матчи сборной Украины в прямом эфире транслирует Kyivstar TV

📺 Видеотрансляция

Турнирная таблица

Инфографика

