Юлия Стародубцева – Ван Сию. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2026

29 мая в рамках третьего круга Ролан Гаррос свой матч проведут Юлия Стародубцева (WTA 55) и Ван Сию (148).

Встреча начнется в 12:00 по Киеву.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка на этом турнире уже многим запомнилась, так как сотворила большую сенсацию, обыграв вторую ракетку мира Елену Рыбакину – 3:6, 6:1, 7:6, в третьей партии Стародубцева вела 3:0, но дело дошло до тай-брейка.

Спортсменка начала свой путь на турнире с убедительной победы над «нейтралкой» Анной Блинковой – 6:3, 6:1. Украинка хорошо играет на грунте, на ее счету в текущем сезоне 13 побед в 19 матчах, можно вспомнить финал в Чарльстоне, когда уступила в битве за титул Джессике Пегуле. В случае успеха, Стародубцева сыграет с победителем пары Кырстя – Сьерра.

Ван Сию

Китайская спортсменка начала сезон только в марте, при этом, ее статистика впечатляет, целых 26 побед в 28 встречах. Сию Ван играла на не самых сильных турнирах, но взяла три титула ITF.

Ролан Гаррос пришлось начать с квалификации, где теннисистка одолела француженку Кристину Младенович – 6:3, 6:1, потом была победа над австралийкой Сторм Хантер – 6:2, 7:5. В финале квалификации, была победа над бывшей «нейтралкой» из Узбекистана Полиной Кудерметовой – 6:3, 6:3.

Основную сетку китаянка начала с матча против Данки Ковинич из Черногории, которую удалось обыграть 6:3, 6:1 Во втором круге, против американки Хейли Баптист Ван вела 5:4 и имела сетбол, но в этот момент соперница неудачно упала, из-за чего покинула корт на инвалидной коляске. Статистика у теннисистки хорошая, но она мало играла против соперниц солидного уровня.

Личные встречи

Теннисистки ранее между собой никогда не играли, а в этом матче букмекеры минимальный перевес отдают украинке. Я жду сложного и непредсказуемого противостояния, которое может завершиться с любым исходом.

Вполне возможно, что спортсменки проведут на корте три сета. Перспективно здесь выглядит ставка на тотал больше 20,5 геймов за 1,66.