  4. Тренер Динамо назвал футболиста, который не задержится в киевском клубе
29 мая 2026, 15:31 | Обновлено 29 мая 2026, 16:31
Тренер Динамо назвал футболиста, который не задержится в киевском клубе

Мацей Кендзерек доволен работой с Владимиром Бражко, который имеет отличные перспективы

ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Аналитик и тренер по стандартным положениям киевского «Динамо» Мацей Кендзерек прокомментировал игру и перспективы полузащитника сборной Украины Владимира Бражко:

«Бражко – игрок, который имеет очень большой талант, сильная «шестерка», у него две рабочие ноги и очень сильный дальний удар. Думаю, что надолго он в «Динамо» не задержится.

Это такой тип игрока, с которым хотел бы работать любой тренер. Он ответственен и выполняет большой объем работы. Бражко отрабатывает как на атаку, так и на защиту.

Может продвигать мяч против низкого блока соперника, может создать преимущество на поле и обладает отличным дальним пасом. Это одна из лучших «шестерок», с которыми я когда-либо работал», – рассказал Кендзерек.

В нынешнем сезоне Бражко провел 36 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. В активе 24-летнего полузащитника – девять игр за сборную Украины.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Мацей Кендзерек Владимир Бражко
