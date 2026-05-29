Тренер Динамо назвал футболиста, который не задержится в киевском клубе
Мацей Кендзерек доволен работой с Владимиром Бражко, который имеет отличные перспективы
Аналитик и тренер по стандартным положениям киевского «Динамо» Мацей Кендзерек прокомментировал игру и перспективы полузащитника сборной Украины Владимира Бражко:
«Бражко – игрок, который имеет очень большой талант, сильная «шестерка», у него две рабочие ноги и очень сильный дальний удар. Думаю, что надолго он в «Динамо» не задержится.
Это такой тип игрока, с которым хотел бы работать любой тренер. Он ответственен и выполняет большой объем работы. Бражко отрабатывает как на атаку, так и на защиту.
Может продвигать мяч против низкого блока соперника, может создать преимущество на поле и обладает отличным дальним пасом. Это одна из лучших «шестерок», с которыми я когда-либо работал», – рассказал Кендзерек.
В нынешнем сезоне Бражко провел 36 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. В активе 24-летнего полузащитника – девять игр за сборную Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
