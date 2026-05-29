Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер может оформить трансфер футболиста, за которого требуют 25 млн евро
29 мая 2026, 14:57 | Обновлено 29 мая 2026, 14:59
Шахтер может оформить трансфер футболиста, за которого требуют 25 млн евро

Донецкий клуб заинтересован в услугах талантливого 18-летнего полузащитника Габриэля Мека

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мек

Донецкий «Шахтер» возобновил интерес к трансферу талантливого бразильского полузащитника Габриэля Мека, который выступает в составе «Гремио».

Предыдущие переговоры оказались неудачными, но представитель Премьер-лиги вернулся к варианту с подписанием 18-летнего футболиста, который может сыграть в центре поля и закрыть позицию вингера.

По информации журналиста Фабио Варгаса, «Гремио» требует за переход Мека около 25 миллионов евро, но заинтересованные клубы пытаются снизить сумму на пять миллионов.

Среди конкурентов «Шахтера» – английский «Ньюкасл», «Монако» (Франция) и итальянская «Фиорентина», которые давно следят за прогрессом легионера. Трансфер игрока ранее рассматривал и французский ПСЖ.

В нынешнем сезоне Мек провел 27 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Полузащитник дважды попадал в заявку сборной Бразилии U-20.

чемпионат Бразилии по футболу Гремио Габриэль Мек Шахтер Донецк Фиорентина Ньюкасл трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
25? Мало. Хіба цей Мука чи Мека гірший за Сундукова? Чи навіть Кевіна.
 Я б не хотів щоб цей трансфер відбувся. 
