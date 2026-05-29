Шахтер может оформить трансфер футболиста, за которого требуют 25 млн евро

Донецкий «Шахтер» возобновил интерес к трансферу талантливого бразильского полузащитника Габриэля Мека, который выступает в составе «Гремио».

Предыдущие переговоры оказались неудачными, но представитель Премьер-лиги вернулся к варианту с подписанием 18-летнего футболиста, который может сыграть в центре поля и закрыть позицию вингера.

По информации журналиста Фабио Варгаса, «Гремио» требует за переход Мека около 25 миллионов евро, но заинтересованные клубы пытаются снизить сумму на пять миллионов.

Среди конкурентов «Шахтера» – английский «Ньюкасл», «Монако» (Франция) и итальянская «Фиорентина», которые давно следят за прогрессом легионера. Трансфер игрока ранее рассматривал и французский ПСЖ.

В нынешнем сезоне Мек провел 27 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Полузащитник дважды попадал в заявку сборной Бразилии U-20.