Шахтер может оформить трансфер футболиста, за которого требуют 25 млн евро
Донецкий клуб заинтересован в услугах талантливого 18-летнего полузащитника Габриэля Мека
Донецкий «Шахтер» возобновил интерес к трансферу талантливого бразильского полузащитника Габриэля Мека, который выступает в составе «Гремио».
Предыдущие переговоры оказались неудачными, но представитель Премьер-лиги вернулся к варианту с подписанием 18-летнего футболиста, который может сыграть в центре поля и закрыть позицию вингера.
По информации журналиста Фабио Варгаса, «Гремио» требует за переход Мека около 25 миллионов евро, но заинтересованные клубы пытаются снизить сумму на пять миллионов.
Среди конкурентов «Шахтера» – английский «Ньюкасл», «Монако» (Франция) и итальянская «Фиорентина», которые давно следят за прогрессом легионера. Трансфер игрока ранее рассматривал и французский ПСЖ.
В нынешнем сезоне Мек провел 27 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Полузащитник дважды попадал в заявку сборной Бразилии U-20.
🚨⚠️— Fábio Vargas (@fabioHDG) May 28, 2026
Shakhtar retomou o interesse em Gabriel Mec e deve oficializar proposta nos próximos dias. O Grêmio pede € 25 milhões pelo jovem.
🇫🇷 O Mônaco entrou na disputa por Viery. Newcastle e Fiorentina também monitoram o zagueiro, avaliado em € 20 milhões pelo Tricolor. 👀 pic.twitter.com/kwwmz466iw
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На данный момент вопрос о Трубине в «Тоттенхэме» неактуален
УЕФА проигнорировал призывы УАФ относительно фейковых «Шахтера» и «Зари»