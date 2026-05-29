  4. Украинский тренер предупредил Динамо перед стартом нового сезона
29 мая 2026, 10:34 | Обновлено 29 мая 2026, 10:42
Украинский тренер предупредил Динамо перед стартом нового сезона

Юрий Гура оценил перспективы украинских команд в еврокубках

Известный украинский тренер Юрий Гура оценил перспективы Динамо, ЛНЗ и Полесья в еврокубках. Специалист считает, что тяжелее всего будет игрокам киевского клуба.

– В следующем сезоне в еврокубках Украину будут представлять Динамо, ЛНЗ и Полесье. От кого вы ждете наибольшего результата, а кому будет труднее всего?

– Всем нашим командам будет тяжело. Еврокубки – это всегда другой уровень, там нет простых матчей. Но, по моему мнению, тяжелее всего будет именно Динамо Киев.

У них сейчас перестройка команды, много молодых. И таких легионеров, как у Шахтера, у Динамо нет. Поэтому среди всех украинских представителей, думаю, сложнее всего будет именно киевлянам, – сказал Гура.

Киевское Динамо в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги Европы, а ЛНЗ и Полесье будут представлять Украину в Лиге конференций. В основном раунде Лиги чемпионов сыграет чемпион Украины – донецкий Шахтер.

Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
"широко ізвєстний в узкіх круґах"(с)
1. Грамотность тех кто пишет, вычитывает и выкладывает здесь тексты стремится к нулю.
2. Не согласен, что динаме будет труднее всех. Костюк и его молодая команда в состоянии строительства-перестройки команды находится постоянно. Это их нормальное состояние. Давно привыкли. 
Отсутствие легионеров не мешает динаме быть флагманом украинского футбола и входить в десятку топ-команд европейского футбола. Как минимум. 
