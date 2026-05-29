Украинский тренер предупредил Динамо перед стартом нового сезона
Юрий Гура оценил перспективы украинских команд в еврокубках
Известный украинский тренер Юрий Гура оценил перспективы Динамо, ЛНЗ и Полесья в еврокубках. Специалист считает, что тяжелее всего будет игрокам киевского клуба.
– В следующем сезоне в еврокубках Украину будут представлять Динамо, ЛНЗ и Полесье. От кого вы ждете наибольшего результата, а кому будет труднее всего?
– Всем нашим командам будет тяжело. Еврокубки – это всегда другой уровень, там нет простых матчей. Но, по моему мнению, тяжелее всего будет именно Динамо Киев.
У них сейчас перестройка команды, много молодых. И таких легионеров, как у Шахтера, у Динамо нет. Поэтому среди всех украинских представителей, думаю, сложнее всего будет именно киевлянам, – сказал Гура.
Киевское Динамо в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги Европы, а ЛНЗ и Полесье будут представлять Украину в Лиге конференций. В основном раунде Лиги чемпионов сыграет чемпион Украины – донецкий Шахтер.
2. Не согласен, что динаме будет труднее всех. Костюк и его молодая команда в состоянии строительства-перестройки команды находится постоянно. Это их нормальное состояние. Давно привыкли.
Отсутствие легионеров не мешает динаме быть флагманом украинского футбола и входить в десятку топ-команд европейского футбола. Как минимум.