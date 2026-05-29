Украинский тренер: «Если бы не Шахтер, этого игрока забрало бы Динамо»

Украинский тренер Олег Федорчук расхвалил Глейкера Мендосу, который уже сменил клубную прописку, перебравшись из Кривбасса в донецкий Шахтер.

– Лучший левый вингер сезона 2025/26 в УПЛ?

– Глейкер Мендоса – без вариантов! 11 голов, 12 ассистов – о чем еще говорить? Такой результативностью не каждый форвард может похвастаться! Классный сезон венесуэлец провел и доказал, что не только бразильцы могут феерить, но и представители других национальностей, на которых скаутам следует обращать внимание.

Мендоса – очень яркий футболист, сильный и технический. Не купил бы его Шахтер, то точно забрало бы Динамо или Полесье, – сказал Олег.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Глейкер Мендоса провел 26 матчей, забив 11 голов и отдав 11 результативных передач. Настоящим бенефисом стал матч Глейкера против Динамо (5:6), где легионер оформил покер.