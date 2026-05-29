Украинский тренер: «Ситуация в этом клубе УПЛ действительно непростая»

Украинский тренер Юрий Гура, возглавлявший в свое время Александрию, оценил выступление «горожан» в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги.

– Вы много лет были внутри Александрии, потому для вас это не чужой клуб. Как восприняли, что команда после серебряного сезона оказалась внизу таблицы и теперь должна играть стыки за место в УПЛ?

– Конечно, я расстроен. Для меня Александрия точно не чужой клуб, поэтому такая ситуация печальна.

– Если говорить о Владимире Богдановиче Шаране: у него уже был успешный период в Александрии – бронза, еврокубки, стабильная команда. Но нынешняя ситуация совсем другая. Можно ли в таком случае опираться на старый авторитет или все нужно строить заново?

– Сейчас у них все зависит от переходных игр. Сначала нужно посмотреть, как там будет, сможет ли команда пройти эти матчи и остаться в УПЛ. А уже после этого нужно проводить селекционную работу, искать футболистов и думать, как двигаться дальше. Потому что нынешняя ситуация действительно непростая и многое будет зависеть именно от результата этих игр, – сказал Гура.

В сезоне 2025/26 Александрия заняла 15-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, но сыграет в переходных матчах из-за снятия львовского Рух с УПЛ.