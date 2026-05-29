ФОТО. Милевский показал кадры, которые тронули украинцев
Милевский показал, как смотрел бой Усика во время тревоги
Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский поделился в Instagram серией фотографий, которыми подвел итоги мая.
На снимках 41-летний футболист показал самые яркие моменты месяца: матчи за клуб IGNIS, встречи с друзьями, отдых, семейные моменты и тематическую вечеринку в стиле 90-х.
Особое внимание привлек кадр, на котором Милевский вместе с соседями и своей девушкой смотрит бой Александра Усика против Рико Верховена прямо в подъезде, пережидая очередную воздушную тревогу из-за российских атак. Экс-форвард сборной Украины живет вместе с возлюбленной в Соломенском районе Киева, который регулярно подвергается обстрелам.
Также в публикации появились фотографии с футбольного поля, дружеских встреч, ужинов и даже кадр последствий одного из ударов по столице.
Подписчики активно отреагировали на пост. Болельщики отмечали атмосферность снимков, поддерживали Милевского и восхищались тем, как украинцы продолжают жить и сохранять оптимизм несмотря на войну.
