Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Милевский показал кадры, которые тронули украинцев
Другие новости
29 мая 2026, 00:45 |
462
1

ФОТО. Милевский показал кадры, которые тронули украинцев

Милевский показал, как смотрел бой Усика во время тревоги

29 мая 2026, 00:45 |
462
1 Comments
ФОТО. Милевский показал кадры, которые тронули украинцев
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский поделился в Instagram серией фотографий, которыми подвел итоги мая.

На снимках 41-летний футболист показал самые яркие моменты месяца: матчи за клуб IGNIS, встречи с друзьями, отдых, семейные моменты и тематическую вечеринку в стиле 90-х.

Особое внимание привлек кадр, на котором Милевский вместе с соседями и своей девушкой смотрит бой Александра Усика против Рико Верховена прямо в подъезде, пережидая очередную воздушную тревогу из-за российских атак. Экс-форвард сборной Украины живет вместе с возлюбленной в Соломенском районе Киева, который регулярно подвергается обстрелам.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Также в публикации появились фотографии с футбольного поля, дружеских встреч, ужинов и даже кадр последствий одного из ударов по столице.

Подписчики активно отреагировали на пост. Болельщики отмечали атмосферность снимков, поддерживали Милевского и восхищались тем, как украинцы продолжают жить и сохранять оптимизм несмотря на войну.

По теме:
ФОТО. Звезда Арсенала удивил фанатов новым образом
ФОТО. Судаков впечатлил фанатов кадрами из Парижа и Лондона
ФОТО. Магучих неожиданно появилась в популярном шоу
фото lifestyle Артем Милевский Динамо Киев IGNIS
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 28 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака
Футбол | 28 мая 2026, 18:38 20
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака

Молодой игрок подписал контракт со Славией Прага

Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Бокс | 28.05.2026, 05:46
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
Бокс | 28.05.2026, 08:08
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
Сенсационный победитель Кубка Португалии не сумел подняться в Примейру
Футбол | 28.05.2026, 23:59
Сенсационный победитель Кубка Португалии не сумел подняться в Примейру
Сенсационный победитель Кубка Португалии не сумел подняться в Примейру
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
-Милевский чем занимаешься??
-Радуюсь жизни.
-Выпиваешь что-ли??
-Да...
Ответить
0
Популярные новости
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 8
Бокс
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 29
Футбол
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
28.05.2026, 07:02 3
Бокс
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
27.05.2026, 08:54 15
Футбол
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
27.05.2026, 09:02 1
Бокс
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
28.05.2026, 08:02 18
Бокс
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
27.05.2026, 09:13 10
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
28.05.2026, 21:28 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем