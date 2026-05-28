Один из самых дорогих игроков покинет Ливерпуль. Не получил новый контракт
Ибраима Конате сменит клубную прописку
Французский центральный защитник Ибраима Конате, скорее всего, покинет английский «Ливерпуль», сообщает известный журналист Бен Джейкобс.
По информации источника, 27-летний футболист до сих пор не договорился о новом контракте с клубом, хотя в апреле казалось, что стороны близки к достижению соглашения.
В сезоне 2025/26 Ибраима Конате провел 51 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих футболистов клуба. Контракт француза с «красными» действует до конца июня 2026 года.
Ранее «Ливерпуль» расстался с Рисом Уильямсом.
