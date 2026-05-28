  4. Один из самых дорогих игроков покинет Ливерпуль. Не получил новый контракт
28 мая 2026, 23:31
Ибраима Конате сменит клубную прописку

Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

Французский центральный защитник Ибраима Конате, скорее всего, покинет английский «Ливерпуль», сообщает известный журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, 27-летний футболист до сих пор не договорился о новом контракте с клубом, хотя в апреле казалось, что стороны близки к достижению соглашения.

В сезоне 2025/26 Ибраима Конате провел 51 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих футболистов клуба. Контракт француза с «красными» действует до конца июня 2026 года.

Ранее «Ливерпуль» расстался с Рисом Уильямсом.

Дмитрий Вус Источник: Бен Джейкобс
