Солидная сумма. Известно, какую зарплату запросил Зинченко в Аяксе

В Нидерландах назвали причину, по которой амстердамский «Аякс» не сможет подписать контракт с украинским защитником Александром Зинченко, который восстанавливается после перенесенной операции.

Так, по информации Soccernews, 29-летний игрок запросил у нидерландского гранда зарплату в размере 3 млн евро в год. Именно это требование и явилось главным препятствием для подписания контракта.

Напомним, Зинченко подписал контракт с «Аяксом» на полгода, но из-за травмы успел сыграть в составе амстердамцев всего два матча. Его трансфер из лондонского «Арсенала» обошелся нидерландскому клубу в 1,5 млн евро.

