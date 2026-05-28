Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Солидная сумма. Известно, какую зарплату запросил Зинченко в Аяксе
Нидерланды
28 мая 2026, 23:17 |
739
0

Солидная сумма. Известно, какую зарплату запросил Зинченко в Аяксе

Украинец выдвинул требование, которое в Амстердаме не могут удовлетворить

28 мая 2026, 23:17 |
739
0
Солидная сумма. Известно, какую зарплату запросил Зинченко в Аяксе
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В Нидерландах назвали причину, по которой амстердамский «Аякс» не сможет подписать контракт с украинским защитником Александром Зинченко, который восстанавливается после перенесенной операции.

Так, по информации Soccernews, 29-летний игрок запросил у нидерландского гранда зарплату в размере 3 млн евро в год. Именно это требование и явилось главным препятствием для подписания контракта.

Напомним, Зинченко подписал контракт с «Аяксом» на полгода, но из-за травмы успел сыграть в составе амстердамцев всего два матча. Его трансфер из лондонского «Арсенала» обошелся нидерландскому клубу в 1,5 млн евро.

Ранее легенда нидерландского футбола Вим Кифт похвалил Зинченко.

По теме:
Украинец ошеломил Аякс. Зинченко хочет подписать титулованный клуб
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
КАФУ: «Позор, что они не вышли в Лигу чемпионов»
чемпионат Нидерландов по футболу Аякс Александр Зинченко Арсенал Лондон
Антон Романенко Источник: SoccerNews.nl
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Бокс | 28 мая 2026, 10:31 2
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену

Мексиканец высказался о поединке

Футболист сборной Украины отправляется в Европу. Шахтер продал лидера
Футбол | 28 мая 2026, 23:08 0
Футболист сборной Украины отправляется в Европу. Шахтер продал лидера
Футболист сборной Украины отправляется в Европу. Шахтер продал лидера

Конопля станет игроком «Боруссии» М

Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Футбол | 28.05.2026, 09:04
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака
Футбол | 28.05.2026, 18:38
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 28.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
27.05.2026, 06:52 16
Футбол
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
28.05.2026, 05:02 13
Футбол
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
27.05.2026, 09:02 1
Бокс
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 8
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
28.05.2026, 08:08 15
Бокс
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
27.05.2026, 00:19 11
Хоккей
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем