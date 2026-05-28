Солидная сумма. Известно, какую зарплату запросил Зинченко в Аяксе
Украинец выдвинул требование, которое в Амстердаме не могут удовлетворить
В Нидерландах назвали причину, по которой амстердамский «Аякс» не сможет подписать контракт с украинским защитником Александром Зинченко, который восстанавливается после перенесенной операции.
Так, по информации Soccernews, 29-летний игрок запросил у нидерландского гранда зарплату в размере 3 млн евро в год. Именно это требование и явилось главным препятствием для подписания контракта.
Напомним, Зинченко подписал контракт с «Аяксом» на полгода, но из-за травмы успел сыграть в составе амстердамцев всего два матча. Его трансфер из лондонского «Арсенала» обошелся нидерландскому клубу в 1,5 млн евро.
Ранее легенда нидерландского футбола Вим Кифт похвалил Зинченко.
