ФОТО. Одноклубника Лунина высмеяли после нового поста в Instagram
Фанаты напомнили Джуду Беллингему о сезоне без трофеев...
Звезда мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем опубликовал новое фото в Instagram, но вместо восхищения получил волну троллинга от фанатов.
Английский хавбек выложил фото с отдыха во Франции. Особое внимание аудитории привлекла кепка Беллингема с надписью «F*ck Off I’m Gardening» («Отвалите, я занимаюсь садоводством»).
В комментариях фанаты начали массово шутить над футболистом после сезона без трофеев.
«Ему лучше заниматься садоводством, а не игрой в полузащите», – написал один из пользователей.
«Не удивительно, что он закрыл лицо. Я бы тоже стыдился после сезона без трофеев», – добавил другой фанат.
Часть болельщиков также заявила, что Беллингем «уже перешел в режим отпуска» и даже назвала его одним из возможных виновников неудачного выступления Англии на ЧМ-2026.
🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Jude Bellingham on Instagram. pic.twitter.com/KX0JihYR26— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 28, 2026
