28 мая 2026, 22:51 | Обновлено 28 мая 2026, 22:53
ФОТО. Одноклубника Лунина высмеяли после нового поста в Instagram

Фанаты напомнили Джуду Беллингему о сезоне без трофеев...

Instagram. Джуд Беллингем

Звезда мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем опубликовал новое фото в Instagram, но вместо восхищения получил волну троллинга от фанатов.

Английский хавбек выложил фото с отдыха во Франции. Особое внимание аудитории привлекла кепка Беллингема с надписью «F*ck Off I’m Gardening» («Отвалите, я занимаюсь садоводством»).

В комментариях фанаты начали массово шутить над футболистом после сезона без трофеев.

«Ему лучше заниматься садоводством, а не игрой в полузащите», – написал один из пользователей.

«Не удивительно, что он закрыл лицо. Я бы тоже стыдился после сезона без трофеев», – добавил другой фанат.

Часть болельщиков также заявила, что Беллингем «уже перешел в режим отпуска» и даже назвала его одним из возможных виновников неудачного выступления Англии на ЧМ-2026.

Оцените материал
