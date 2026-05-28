Пономаренко вошел в число лучших U-21 бомбардиров топ-15 лиг
Больше голов, чем украинец, среди молодых футболистов в сезоне 2025/26 забили только три игрока
20-летний нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко, ставший лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2025/26, вошел в десятку лучших в топ-15 европейских чемпионатах среди U-21 игроков.
Напомним, что украинец забил за Динамо в чемпионате Украины 13 мячей. Больше Пономаренко в сильнейших лигах забили только трое молодых футболистов: Мика Годтс (Аякс, 17 голов), Ламин Ямаль (Барселона, 16 голов) и Франсулино Джу (Митьюлланд, 16 голов).
Лучшие бомбардиры топ-15 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26 среди U-21 игроков
- 17 – Мика Годтс (Аякс)
- 16 – Ламин Ямаль (Барселона)
- 16 – Франсулино Джу (Митьюлланд)
- 13 – Эли Крупи (Борнмут)
- 13 – Саид Эль-Мала (Кельн)
- 13 – Николо Трезольди (Брюгге)
- 13 – Матвей Пономаренко (Динамо)
- 12 – Ян Диоманде (РБ Лейпциг)
- 12 – Нико Пасс (Комо)
- 11 – Карлос Эспи (Леванте)
