Пономаренко вошел в число лучших U-21 бомбардиров топ-15 лиг

20-летний нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко, ставший лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2025/26, вошел в десятку лучших в топ-15 европейских чемпионатах среди U-21 игроков.

Напомним, что украинец забил за Динамо в чемпионате Украины 13 мячей. Больше Пономаренко в сильнейших лигах забили только трое молодых футболистов: Мика Годтс (Аякс, 17 голов), Ламин Ямаль (Барселона, 16 голов) и Франсулино Джу (Митьюлланд, 16 голов).

Лучшие бомбардиры топ-15 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26 среди U-21 игроков