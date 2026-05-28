28 мая 2026, 22:07 | Обновлено 28 мая 2026, 22:08
Пономаренко вошел в число лучших U-21 бомбардиров топ-15 лиг

Больше голов, чем украинец, среди молодых футболистов в сезоне 2025/26 забили только три игрока

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

20-летний нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко, ставший лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2025/26, вошел в десятку лучших в топ-15 европейских чемпионатах среди U-21 игроков.

Напомним, что украинец забил за Динамо в чемпионате Украины 13 мячей. Больше Пономаренко в сильнейших лигах забили только трое молодых футболистов: Мика Годтс (Аякс, 17 голов), Ламин Ямаль (Барселона, 16 голов) и Франсулино Джу (Митьюлланд, 16 голов).

Лучшие бомбардиры топ-15 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26 среди U-21 игроков

  • 17 – Мика Годтс (Аякс)
  • 16 – Ламин Ямаль (Барселона)
  • 16 – Франсулино Джу (Митьюлланд)
  • 13 – Эли Крупи (Борнмут)
  • 13 – Саид Эль-Мала (Кельн)
  • 13 – Николо Трезольди (Брюгге)
  • 13 – Матвей Пономаренко (Динамо)
  • 12 – Ян Диоманде (РБ Лейпциг)
  • 12 – Нико Пасс (Комо)
  • 11 – Карлос Эспи (Леванте)
