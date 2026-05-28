  4. Антонио КАССАНО: В технике и гениальности лучше меня только 6 игроков
28 мая 2026, 22:11
Антонио КАССАНО: В технике и гениальности лучше меня только 6 игроков

Антонио Кассано высказался о главных звездах футбола

Instagram. Лионель Месси и Антонио Кассано

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано самовлюбленно прошелся по многим футбольным звездам недавнего прошлого и настоящего.

«Я бы поставил себя на один уровень с Ривалдо, если говорить о технике и гениальности, даже несмотря на то, что у него была великолепная левая нога. Кака? Технически и в плане гениальности я с ним наравне. У него был другой темп, но я был лучше в дриблинге и завершающих передачах, как и Батистута и Дембеле. Ямаль? Очень сильный, он играет на другой позиции, чем я, но я слишком любил себя: в своем безумстве я играл в невероятно сильных командах, без тренировок и со своими глупостями, всегда с лишним весом…»

«Иньеста превосходит меня, он самый сильный полузащитник в истории футбола. Даже Роналдиньо – он провел пять или шесть лет на недостижимом для меня уровне. Ромарио был лучше меня, как и феноменальный Роналду, Неймар и, конечно же, Месси: даже за три жизни я не смогу приблизиться к Лионелю. Он единственный, кого я бы выбрал вместо себя, если бы мне пришлось переродиться. Единственное сходство в том, что я мог играть с ним в той «Барселоне», – заявил Кассано.

Антонио Кассано Ривалдо Кака Габриэль Батистута Усман Дембеле Ламин Ямаль Роналдиньо Ромарио Криштиану Роналду Неймар Лионель Месси
Руслан Полищук Источник: Corriere della Sera
Казковий ідіот
