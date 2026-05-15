Кассано: «Если Милан хочет добиться успеха, он – идеальный вариант»

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано обрушился с резкой критикой на руководителей «Милана» Массимилиано Аллегри и Игли Таре, возложив на них всю ответственность за неудачный сезон «россонери», и назвал наставника «Наполи» Антонио Конте идеальным кандидатом на роль руководителя перестройки клуба этим летом.

«В прошлом году Конте совершил чудо в «Наполи», но после двух лет он не остается в одном клубе, это сложно. Считаю, он должен уйти. Куда? В «Милан». Он станет первым тренером, выигравшим четыре Скудетто с четырьмя разными клубами. Если «Милан» хочет добиться успеха, Конте – идеальный вариант. В отличие от Аллегри, он продает себя через поле и не обращает внимания на прессу. Он позволяет футболу говорить за себя. Конте – один из немногих тренеров, которые, если у них появится возможность, могут пойти куда угодно. Таких, как он, всего три или четыре».

«Вина лежит не только на Аллегри, который допустил катастрофу, но и на Игли Таре, который пришел как спаситель нации. И знаете, что он спас? Ничего. Я увидел баннер «Фурлани вон» и задался вопросом: если у тебя нет идей, если ты играешь плохо и ошибаешься на трансферном рынке, в чем вина Фурлани?» – заявил Кассано.

За два тура до конца сезона «Наполи» идет вторым, а «Милан» борется за попадание в зону Лиги чемпионов.