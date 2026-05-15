Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кассано: «Если Милан хочет добиться успеха, он – идеальный вариант»
Украина. Премьер лига
15 мая 2026, 21:12 | Обновлено 15 мая 2026, 21:13
555
0

Кассано: «Если Милан хочет добиться успеха, он – идеальный вариант»

Антонио Кассано уверен, что с Массимилиано Аллегри и Игли Таре у «Милана» нет будущего

15 мая 2026, 21:12 | Обновлено 15 мая 2026, 21:13
555
0
Кассано: «Если Милан хочет добиться успеха, он – идеальный вариант»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Кассано

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано обрушился с резкой критикой на руководителей «Милана» Массимилиано Аллегри и Игли Таре, возложив на них всю ответственность за неудачный сезон «россонери», и назвал наставника «Наполи» Антонио Конте идеальным кандидатом на роль руководителя перестройки клуба этим летом.

«В прошлом году Конте совершил чудо в «Наполи», но после двух лет он не остается в одном клубе, это сложно. Считаю, он должен уйти. Куда? В «Милан». Он станет первым тренером, выигравшим четыре Скудетто с четырьмя разными клубами. Если «Милан» хочет добиться успеха, Конте – идеальный вариант. В отличие от Аллегри, он продает себя через поле и не обращает внимания на прессу. Он позволяет футболу говорить за себя. Конте – один из немногих тренеров, которые, если у них появится возможность, могут пойти куда угодно. Таких, как он, всего три или четыре».

«Вина лежит не только на Аллегри, который допустил катастрофу, но и на Игли Таре, который пришел как спаситель нации. И знаете, что он спас? Ничего. Я увидел баннер «Фурлани вон» и задался вопросом: если у тебя нет идей, если ты играешь плохо и ошибаешься на трансферном рынке, в чем вина Фурлани?» – заявил Кассано.

За два тура до конца сезона «Наполи» идет вторым, а «Милан» борется за попадание в зону Лиги чемпионов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский клуб разорвал контракт с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Сассуоло продлил контракт с одним из лучших вингеров Серии А
ВИДЕО. «Он играл через боль». Де Росси восхищен Малиновским
Антонио Кассано Массимилиано Аллегри Игли Таре Наполи Антонио Конте Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Футбол | 15 мая 2026, 09:06 29
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера

Пономаренко продолжает демонстрировать выдающуюся результативность

Федорчук раскрыл истинные причины конфликта с руководством Вереса
Футбол | 15 мая 2026, 18:57 0
Федорчук раскрыл истинные причины конфликта с руководством Вереса
Федорчук раскрыл истинные причины конфликта с руководством Вереса

Валерия заставляли подписать контракт на невыгодных условиях

Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Теннис | 15.05.2026, 06:45
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Футбол | 15.05.2026, 12:40
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бокс | 15.05.2026, 09:27
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 3
Футбол
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 190
Футбол
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
14.05.2026, 05:32 3
Бокс
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 41
Футбол
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 23:23 93
Теннис
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 01:35 80
Теннис
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
14.05.2026, 08:15 10
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем