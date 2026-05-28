Игрок Буковины: «Для команды этот сезон оцениваю на десять из десяти»

Вингер «Буковины» Евгений Подлепенец поделился ожиданиями от матча 30-го тура Первой лиги с запорожским «Металлургом», а также кратко подвел итоги сезона.

– Евгений, команда уже начала заключительный тренировочный микроцикл в этом сезоне. Верится ли, что этот сказочный путь постепенно приближается к своему завершению?

– Да, уже немного, можно сказать, «наелись» футболом (улыбается). Сезон выдался действительно прекрасным. В каждом матче старались играть только на победу, и почти всегда это удавалось. Первое поражение в чемпионате потерпели только в прошлом туре, когда уступили «Черноморцу». Но в той игре мы и по качеству футбола, и по статистике, и по многим другим компонентам превосходили соперника. Так сложилось, что допустили первую осечку, но ничего страшного в этом нет.

– Насколько результат матча против одесситов где-то подпортил общее впечатление от всего сезона?

– Где-то минут 10–15 после игры, конечно, мы были очень расстроены. Но потом все успокоились, ведь ничего катастрофического не произошло. Это футбол – невозможно выигрывать в каждом матче.

– Следующий поединок «Буковина» проведет против не чужой для тебя команды – запорожского «Металлурга». Именно в структуре этого клуба ты начинал свой футбольный путь и дебютировал на профессиональном уровне. Насколько ждешь встречи именно с этим соперником?

– Да, в «Металлурге» у меня осталось много знакомых, поэтому буду рад всех увидеть. Жаль только, что команда уже вылетела во Вторую лигу, ведь для такого города, как Запорожье, это очень плохо.

– Можешь сказать, с кем именно больше всего ждешь встречи?

– Там есть несколько тренеров, с которыми мы в свое время плодотворно работали вместе. А вот футболистов в нынешнем составе осталось не так много – кажется, двое ребят, с которыми мы еще играли вместе в академии. Буду искренне рад встретиться и пообщаться со всеми.

– Тяжело ли эмоционально настраиваться на этот заключительный поединок, когда все турнирные задачи уже решены?

– Наоборот, сейчас на нас уже абсолютно ничего не давит в плане результата. Поэтому нужно просто выйти, продемонстрировать свой лучший футбол и сыграть в удовольствие для болельщиков, которые придут поддержать нас на стадион. Будем просто кайфовать от игры на поле.

– Как бы ты подвел итоги этого сезона для команды и для себя лично?

– Для команды этот сезон оцениваю, конечно, на десять из десяти. А если говорить о себе, то были периоды, когда что-то не получалось, когда показывал не ту игру, которую хотелось бы. Поэтому лично для себя оценил бы этот сезон на твердую «семерку».

– После матча с «Металлургом» команда официально уйдет в отпуск. Известно ли уже о планах на летнее межсезонье и есть ли уже мысли о дебюте в УПЛ?

– Ну да, определенные мысли о следующем сезоне и выступлениях в Премьер-лиге уже появляются. Отпуск у нас запланирован не очень большой, поэтому сильно расслабиться не получится. Немного отдохнем, переведем дух, восстановим силы – и сразу возвращаемся к работе.