Янник Синнер – Хуан Мануэль Черундоло. Апсет на миллион. Видеообзор матча

28 мая 2026 года итальянский теннисист Янник Синнер (ATP 1) проиграл Хуану Мануэлю Черундоло (ATP 56) во втором круге «Ролан Гаррос» и выбыл из турнира.

Янник выиграл первые два сета и вел в третьем со счетом 5:1, но в итоге не сумел удержать свое преимущество.

Хуан Мануэль Черундоло в третьем круге сразится с победителем пары Мартин Ландалус (Испания, АТР 69) – Вит Копржива (Чехия, АТР 66).

Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) – 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6

