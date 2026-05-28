Не Синнер и не Алькарас. Впервые за 9 турниров слэм выиграет другой игрок
Итальянец вылетел c турнира, а испанец пропускает соревнования из-за травмы
28 мая 2026 года итальянский теннисист Янник Синнер (ATP 1) проиграл Хуану Мануэлю Черундоло (ATP 56) во втором круге «Ролан Гаррос» и выбыл из турнира.
Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, лишился шансов на победу в турнире еще до его начала – он снялся с соревнований из-за травмы.
Таким образом, впервые за последние 9 турниров Grand Slam победителем станет не кто-либо из пары Янник Синнер — Карлос Алькарас. Последним, кому удалось отобрать трофей Grand Slam у этой пары, был Новак Джокович, выигравший в 2023 году US Open. Серба считают одним из фаворитов нынешнего Ролан Гаррос после вылета Синнера.
Победители последних 10 турниров Grand Slam:
- Australian Open 2026 – Карлос Алькарас
- US Open 2025 – Карлос Алькарас
- Уимблдон 2025 – Янник Синнер
- Ролан Гаррос 2025 – Карлос Алькарас
- Australian Open 2025 – Янник Синнер
- US Open 2024 – Янник Синнер
- Уимблдон 2024 – Карлос Алькарас
- Ролан Гаррос 2024 – Карлос Алькарас
- Australian Open 2024 – Янник Синнер
- US Open 2023 – Новак Джокович
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рико не понравилось, как рефери считал нокдаун
Тренер пожелал Андрею побить рекорд президента УАФ