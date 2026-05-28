  Не Синнер и не Алькарас. Впервые за 9 турниров слэм выиграет другой игрок
ATP
28 мая 2026, 20:32 |
Не Синнер и не Алькарас. Впервые за 9 турниров слэм выиграет другой игрок

Итальянец вылетел c турнира, а испанец пропускает соревнования из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

28 мая 2026 года итальянский теннисист Янник Синнер (ATP 1) проиграл Хуану Мануэлю Черундоло (ATP 56) во втором круге «Ролан Гаррос» и выбыл из турнира.

Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, лишился шансов на победу в турнире еще до его начала – он снялся с соревнований из-за травмы.

Таким образом, впервые за последние 9 турниров Grand Slam победителем станет не кто-либо из пары Янник Синнер — Карлос Алькарас. Последним, кому удалось отобрать трофей Grand Slam у этой пары, был Новак Джокович, выигравший в 2023 году US Open. Серба считают одним из фаворитов нынешнего Ролан Гаррос после вылета Синнера.

Победители последних 10 турниров Grand Slam:

  • Australian Open 2026 – Карлос Алькарас
  • US Open 2025 – Карлос Алькарас
  • Уимблдон 2025 – Янник Синнер
  • Ролан Гаррос 2025 – Карлос Алькарас
  • Australian Open 2025 – Янник Синнер
  • US Open 2024 – Янник Синнер
  • Уимблдон 2024 – Карлос Алькарас
  • Ролан Гаррос 2024 – Карлос Алькарас
  • Australian Open 2024 – Янник Синнер
  • US Open 2023 – Новак Джокович
Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Ролан Гаррос 2026 статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
