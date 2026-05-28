По наклонной. Стоимость Судакова снова упала

Полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков потерял еще 3 миллиона евро в своей трансферной стоимости. Об этом сообщил популярный сайт Transfermarkt в четверг после традиционного пересмотра оценки футболистов.

Два года назад Судаков был на пике (35 млн евро), а уже в «Бенфике» (в декабре прошлого года) его стоимость упала с 32 до 30 млн евро. Портал оценивал украинца в марте в 28 миллионов, а после дебютного сезона в Португалии – в 25 млн евро. В последних поединках Судаков прочно застрял на скамейке запасных из-за решения главного тренера Жозе Моуриньо.

Самым дорогим футболистом Примейры стал 20-летний полузащитник «Порту» Виктор Фрохолд, прибавивший сразу 20 млн евро в своей стоимости (50 млн евро).