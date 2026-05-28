Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
Футболист может перейти в «Тоттенхэм»
Лондонский «Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику Георгию Судакову.
По информации источника, украинца рассматривают как одного из кандидатов для усиления креативной линии полузащиты «шпор».
Сообщается, что потенциальная сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Судаков выступает за «Бенфику», куда перешел ранее из «Шахтера».
В активе Судакова – 36 проведенных игр за «Бенфику», 4 забитых мяча и 5 результативных передач.
🚨🦅 EXCL: Tottenham Hotspur F.C. está interessado em Heorhiy Sudakov. 🇺🇦👀— Transfer Radar (@BrancoInsider) May 26, 2026
➡️ O médio do SL Benfica é visto como uma opção para acrescentar criatividade ao meio-campo dos Spurs.
💰 Um eventual negócio deverá rondar os 20 milhões de euros. 🔥
Mais detalhes em breve. 🔜 pic.twitter.com/txvU7XOnU8
