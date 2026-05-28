  4. Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
28 мая 2026, 05:02
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ

Футболист может перейти в «Тоттенхэм»

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Лондонский «Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику Георгию Судакову.

По информации источника, украинца рассматривают как одного из кандидатов для усиления креативной линии полузащиты «шпор».

Сообщается, что потенциальная сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Судаков выступает за «Бенфику», куда перешел ранее из «Шахтера».

В активе Судакова – 36 проведенных игр за «Бенфику», 4 забитых мяча и 5 результативных передач.

Дмитрий Олийченко
