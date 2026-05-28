Домчак дал объяснения, почему выбрал переезд в чешскую Славию

Молодой украинский вратарь Назар Домчак дал первый комментарий после трансфера из львовских «Карпат» в чешскую «Славию».

Футболист обошелся иностранному клубу в 5 миллионов евро, а стороны подписали контракт до 2031 года.

Назар рассказал, что на его решение повлияли четкие перспективы в «Славии» и предложенный план развития.

«В «Славии» мне представили очень четкий и перспективный план моего развития, который понравился как мне, так и моей семье.

Надеюсь, что адаптация пройдёт очень быстро. Я работал над тем, чтобы сделать шаг вперёд. Теперь я в «Славии» и с нетерпением жду этого большого испытания», — заявил Домчак.