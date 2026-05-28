Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Домчак дал объяснения, почему выбрал переезд в чешскую Славию
Другие новости
28 мая 2026, 19:21 | Обновлено 28 мая 2026, 19:58
781
0

Домчак дал объяснения, почему выбрал переезд в чешскую Славию

Украинцу понравился план развития в клубе

28 мая 2026, 19:21 | Обновлено 28 мая 2026, 19:58
781
0
Домчак дал объяснения, почему выбрал переезд в чешскую Славию
ФК Славия. Назар Домчак

Молодой украинский вратарь Назар Домчак дал первый комментарий после трансфера из львовских «Карпат» в чешскую «Славию».

Футболист обошелся иностранному клубу в 5 миллионов евро, а стороны подписали контракт до 2031 года.

Назар рассказал, что на его решение повлияли четкие перспективы в «Славии» и предложенный план развития.

«В «Славии» мне представили очень четкий и перспективный план моего развития, который понравился как мне, так и моей семье.

Надеюсь, что адаптация пройдёт очень быстро. Я работал над тем, чтобы сделать шаг вперёд. Теперь я в «Славии» и с нетерпением жду этого большого испытания», — заявил Домчак.

По теме:
Домчак стал 6-м украинским футболистом в истории пражской Славии
Трансфер Домчака стал третьим самым дорогим среди украинских вратарей
Барселона в шаге от подписания звезды. Известны подробности
трансферы Карпаты Львов чемпионат Чехии по футболу Славия Прага трансферы УПЛ Назар Домчак
Андрей Витренко Источник: ФК Славия
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Футбол | 28 мая 2026, 09:04 5
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»

Тренер пожелал Андрею побить рекорд президента УАФ

ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
Бокс | 28 мая 2026, 08:08 14
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико

Организация обязала украинца защитить титул против Кабайела

Комо в Лиге чемпионов. Что удивляет в сенсационном прорыве этого клуба
Футбол | 28.05.2026, 12:08
Комо в Лиге чемпионов. Что удивляет в сенсационном прорыве этого клуба
Комо в Лиге чемпионов. Что удивляет в сенсационном прорыве этого клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака
Футбол | 28.05.2026, 18:38
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
Бокс | 28.05.2026, 07:45
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
27.05.2026, 09:36 15
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 4
Футбол
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
27.05.2026, 09:13 10
Футбол
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
27.05.2026, 16:27 10
Теннис
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
28.05.2026, 07:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем