  4. ФОТО. Ярмоленко вернулся в сборную Украины
28 мая 2026, 19:38 |
ФОТО. Ярмоленко вернулся в сборную Украины

Андрей Николаевич больше года не играл за национальную команду

УАФ. Андрей Ярмоленко

28 мая 2026 года национальная сборная Украины по футболу начала учебно-тренировочный сбор во Львове.

Впервые с марта 2025 года получил вызов в национальную команду легендарный вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко.

На счету 36-летнего футболиста 125 матчей в сине-желтой футболке и 46 забитых мячей. До рекорда Андрея Шевченко ему осталось забить всего 2 гола.

Сборная Украины 31 мая сыграет контрольный матч против Польши, а 7 июня состоится спарринг с Данией. Это будут первые матчи Мальдеры во главе команды.

бажаю побити рекорд Шеви по голам за збірну та побити рекорд по голам за всю історію ЧУ. він бляха дійсно заслуговує на це! 
Та Едін Джеко у свої 40 років виводить Збірну Боснії на ЧМ . Андрію Миколайовичу тільки 36 , так що він ще пограє і поб'є рекорди .
