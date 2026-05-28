ФОТО. Ярмоленко вернулся в сборную Украины
Андрей Николаевич больше года не играл за национальную команду
28 мая 2026 года национальная сборная Украины по футболу начала учебно-тренировочный сбор во Львове.
Впервые с марта 2025 года получил вызов в национальную команду легендарный вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко.
На счету 36-летнего футболиста 125 матчей в сине-желтой футболке и 46 забитых мячей. До рекорда Андрея Шевченко ему осталось забить всего 2 гола.
Сборная Украины 31 мая сыграет контрольный матч против Польши, а 7 июня состоится спарринг с Данией. Это будут первые матчи Мальдеры во главе команды.
