28 мая 2026 года национальная сборная Украины по футболу начала учебно-тренировочный сбор во Львове.

Впервые с марта 2025 года получил вызов в национальную команду легендарный вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко.

На счету 36-летнего футболиста 125 матчей в сине-желтой футболке и 46 забитых мячей. До рекорда Андрея Шевченко ему осталось забить всего 2 гола.

Сборная Украины 31 мая сыграет контрольный матч против Польши, а 7 июня состоится спарринг с Данией. Это будут первые матчи Мальдеры во главе команды.

ФОТО. Ярмоленко вернулся в сборную Украины