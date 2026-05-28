Бывший тренер ПСЖ и Челси хочет работать в Милане

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино провел переговоры с «Миланом» по поводу вакантной должности наставника итальянского гранда.

Перед тренировочным сбором сборной США на чемпионате мира 2026 года аргентинский специалист прощупал почву, встретившись с представителями «россонери». Контракт 54-летнего тренера с американской федерацией рассчитан до конца летнего турнира.

Почеттино сделал себе имя в «Эспаньоле» и «Тоттенхэме», а вот в «Саутгемптоне», «ПСЖ» и «Челси» он надолго не задержался.