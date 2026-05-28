Украинский вратарь львовских «Карпат» Назар Домчак стал игроком пражской «Славии», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, чешский клуб заплатил за 19-летнего футболиста 5 миллионов евро и уже оформил сделку. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

В подтверждение своих слов Фабрицио прикрепил фото Назара в футболке «Славии». По ней можно понять, что контракт игрока с клубом будет действовать до лета 2031 года.

Назар Домчак в сезоне 2025/26 провел 29 матчей на клубном уровне, пропустив 28 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что заменой Назару Домчаку в «Карпатах» может стать Назар Макаренко из «Александрии».

ФОТО. Подтверждение Романо. Украинец перешел в клуб из Лиги чемпионов