  ФОТО. Подтверждение Романо. Украинец перешел в клуб из Лиги чемпионов
28 мая 2026, 18:10 |
Назар Домчак стал игроком пражской Славии

Украинский вратарь львовских «Карпат» Назар Домчак стал игроком пражской «Славии», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, чешский клуб заплатил за 19-летнего футболиста 5 миллионов евро и уже оформил сделку. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

В подтверждение своих слов Фабрицио прикрепил фото Назара в футболке «Славии». По ней можно понять, что контракт игрока с клубом будет действовать до лета 2031 года.

Назар Домчак в сезоне 2025/26 провел 29 матчей на клубном уровне, пропустив 28 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что заменой Назару Домчаку в «Карпатах» может стать Назар Макаренко из «Александрии».

Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Олейникова дожала австралийку и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
