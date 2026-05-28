ФОТО. Подтверждение Романо. Украинец перешел в клуб из Лиги чемпионов
Назар Домчак стал игроком пражской Славии
Украинский вратарь львовских «Карпат» Назар Домчак стал игроком пражской «Славии», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, чешский клуб заплатил за 19-летнего футболиста 5 миллионов евро и уже оформил сделку. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.
В подтверждение своих слов Фабрицио прикрепил фото Назара в футболке «Славии». По ней можно понять, что контракт игрока с клубом будет действовать до лета 2031 года.
Назар Домчак в сезоне 2025/26 провел 29 матчей на клубном уровне, пропустив 28 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что заменой Назару Домчаку в «Карпатах» может стать Назар Макаренко из «Александрии».
Nazar Domchak, new Slavia Prague GK for €5m fee as revealed. Deal signed. 🔐 https://t.co/g0rMEw8fHr pic.twitter.com/0fWXyqjc8D— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
