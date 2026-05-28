В Чехии оценили трансфер Домчака в Славию: «Очень зрелый вратарь»

Спортивный директор Пшемысел Коварж одобрительно отозвался о голкипере

ФК Славия. Назар Домчак

Спортивный директор пражской «Славии» Пшемысл Коваж оценил трансфер украинского голкипера Назара Домчака из львовских «Карпат».

Представитель чешского клуба не только отметил футбольные качества украинца, но и подчеркнул, что ключевую роль в трансфере Назара сыграла его вторая половина сезона 2025/26.

«Очень зрелый для своего возраста вратарь, спокойный, отлично играет ногами. Он прекрасно провел весну, из-за чего им начали интересоваться известные зарубежные клубы. Мы очень рады, что он связал своё будущее со «Славией». Мы видим в нем огромный потенциал», – заявил Пшемысл.

Ранее Назар дал первый комментарий после трансфера и назвал причину переезда в «Славию».

