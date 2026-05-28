Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С преимуществом в 73%. В Карпатах назвали Льва сезона
Украина. Премьер лига
С преимуществом в 73%. В Карпатах назвали Льва сезона

Назар Домчак – «Лев сезона»

Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Домчак

Болельщики определили лучшего футболиста «зелено-белых» в прошлом сезоне. В голосовании за «Льва сезона» победил вратарь и воспитанник «Карпат» Назар Домчак.

Назар Домчак 85%

Бруниньо 12%

Жан Педросо 3%.

19-летний Домчак покидает Премьер-лигу Украины и переходит в «Славию» за 5 млн евро. В 29 матчах в прошлом сезоне он пропустил 28 мячей и в 15 поединках отстоял на ноль.

Назар Домчак Бруниньо (Карпаты) Жан Педросо
Руслан Полищук Источник: ФК Карпаты Львов
73% десь я вже таке чув і бачив
