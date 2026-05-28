Украина. Премьер лига28 мая 2026, 18:00 |
С преимуществом в 73%. В Карпатах назвали Льва сезона
Назар Домчак – «Лев сезона»
Болельщики определили лучшего футболиста «зелено-белых» в прошлом сезоне. В голосовании за «Льва сезона» победил вратарь и воспитанник «Карпат» Назар Домчак.
• Назар Домчак 85%
• Бруниньо 12%
• Жан Педросо 3%.
19-летний Домчак покидает Премьер-лигу Украины и переходит в «Славию» за 5 млн евро. В 29 матчах в прошлом сезоне он пропустил 28 мячей и в 15 поединках отстоял на ноль.
73% десь я вже таке чув і бачив
