С преимуществом в 73%. В Карпатах назвали Льва сезона

Болельщики определили лучшего футболиста «зелено-белых» в прошлом сезоне. В голосовании за «Льва сезона» победил вратарь и воспитанник «Карпат» Назар Домчак.

• Назар Домчак 85%

• Бруниньо 12%

• Жан Педросо 3%.

19-летний Домчак покидает Премьер-лигу Украины и переходит в «Славию» за 5 млн евро. В 29 матчах в прошлом сезоне он пропустил 28 мячей и в 15 поединках отстоял на ноль.