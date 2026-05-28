Источник: На Яремчука появился богатый претендент

Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук, проведший вторую половину текущего сезона в «Лионе», может продолжить карьеру в турецком «Фенербахче», сообщает Fotospor.

По информации источника, подписать 30-летнего нападающего хочет один из претендентов на пост президента стамбульского клуба. В украинце видят игрока, способного усилить атакующее звено команды.

Отмечается, что посредники уже связались с «Олимпиакосом» и сообщили о намерении «Фенербахче» заплатить за Романа 5 млн евро, прописанных в качестве суммы отступных в контракте форварда.

