  4. Источник: На Яремчука появился богатый претендент
28 мая 2026, 17:26
Источник: На Яремчука появился богатый претендент

Форварда сборной Украины хочет подписать Фенербахче

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук, проведший вторую половину текущего сезона в «Лионе», может продолжить карьеру в турецком «Фенербахче», сообщает Fotospor.

По информации источника, подписать 30-летнего нападающего хочет один из претендентов на пост президента стамбульского клуба. В украинце видят игрока, способного усилить атакующее звено команды.

Отмечается, что посредники уже связались с «Олимпиакосом» и сообщили о намерении «Фенербахче» заплатить за Романа 5 млн евро, прописанных в качестве суммы отступных в контракте форварда.

Ранее во Франции удивили новостями по поводу Яремчука.

Роман Яремчук Фенербахче Лион Олимпиакос Пирей
Антон Романенко Источник: Fotospor
Комментарии 1
Пять лямов за приличного форварда это ничто. Конечно надо брать.
