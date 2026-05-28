Журналист: «Альварес забил меньше Ваната, на которого не должен равняться»

Журналист Marca Пабло Парра поделился мыслями по поводу желания аргентинского нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса перейти в «Барселону».

«Он хочет перейти в «Барсу», потому что считает, что там он будет ближе к выигрышу трофеев. И он прав – с «Барсой» легче выиграть Ла Лигу, чем с мадридским «Атлетико». Это верно. Но мне интересно кое-что. Должен ли это «Атлетико» провести лучший сезон, чтобы приблизить Хулиана к титулам, или это Хулиан должен сделать больше, чтобы приблизить команду к победе в Ла Лиге, Кубке Испании или Лиге чемпионов? Я говорю это, потому что легко прийти в офис и сказать: «Нет, я хочу уйти, потому что я хочу выигрывать трофеи».

Но в Ла Лиге Хулиана превзошли по количеству забитых голов Акор Адамс из «Севильи», Владислав Ванат из «Жироны» и Феде Виньяс из «Овьедо», которые, при всем уважении, я считаю, не принадлежат к категории игроков, на которых Хулиан Альварес должен равняться. Если бы он забивал на уровне Мбаппе, Мурики или Будимира, я, возможно, имел бы основания сказать, что «Атлетико» не оправдал ожиданий. Но я думаю, что Хулиан Альварес сыграл гораздо ниже того, чего от него ожидают.

Он, пожалуй, стал одним из самых больших разочарований сезона. И даже с учетом более низких показателей забитых голов, чем у многих нападающих, которые находятся позади него по уровню зарплаты, таланта и амбициям, он сделал для болельщиков «Атлетико» и своего тренера все, что мог. Никакого шепота, никакой критики – ничего не доносилось из раздевалки, кроме невероятного футболиста, которым, кстати, Хулиан Альварес действительно есть. Я понимаю, что он хочет покинуть «Атлетико». Конечно, он должен это сделать.

У каждого – свои обстоятельства, и он прав. Конечно, в «Барселоне» он будет ближе к выигрышу трофеев, чем в «Атлетико». Это очевидно. Но теперь ему тоже придется учесть, что ему нужно сделать шаг вперед, если он перейдет в другую команду. Я не знаю, сделает ли он это, не знаю. Я не знаю, останется ли он в «Атлетико». Но ведь «Атлетико» – это очень большой клуб, и если Хулиан хочет уйти, пусть идет, пусть приносит деньги, и до свидания», – сказал Парра в эфире Radio Marca.

