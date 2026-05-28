  Без перспектив. Тренер из АПЛ отказал Милану и отдал предпочтение Ливерпулю
Италия
28 мая 2026, 16:34 | Обновлено 28 мая 2026, 16:58
Без перспектив. Тренер из АПЛ отказал Милану и отдал предпочтение Ливерпулю

Андони Ираола не захотел переезжать в Италию

Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

43-летний испанский тренер Андони Ираола отказался от предложения итальянского «Милана» возглавить клуб с контрактом на три года.

Андони не захотел переходить к «россонери», поскольку не увидел перспектив в будущем проекте клуба. На его решение также повлиял фактор новизны, ведь ранее он работал только на Кипре, в Испании и Англии.

Среди заинтересованных клубов Ираола отдает предпочтение лишь двум вариантам: «Ливерпулю» и «Байеру».

Ираола после сезона 2025/26 остался без работы, а последним клубом в его тренерской карьере стал «Борнмут». Во главе английской команды Андони провел три сезона и впервые вывел клуб в еврокубки – в Лигу Европы.

Андрей Витренко Источник: Sky Sports
