Без перспектив. Тренер из АПЛ отказал Милану и отдал предпочтение Ливерпулю
Андони Ираола не захотел переезжать в Италию
43-летний испанский тренер Андони Ираола отказался от предложения итальянского «Милана» возглавить клуб с контрактом на три года.
Андони не захотел переходить к «россонери», поскольку не увидел перспектив в будущем проекте клуба. На его решение также повлиял фактор новизны, ведь ранее он работал только на Кипре, в Испании и Англии.
Среди заинтересованных клубов Ираола отдает предпочтение лишь двум вариантам: «Ливерпулю» и «Байеру».
Ираола после сезона 2025/26 остался без работы, а последним клубом в его тренерской карьере стал «Борнмут». Во главе английской команды Андони провел три сезона и впервые вывел клуб в еврокубки – в Лигу Европы.
