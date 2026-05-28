Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Впервые за 4 года. Сборная прибыла в Украину
Сборная УКРАИНЫ
28 мая 2026, 15:39 | Обновлено 28 мая 2026, 16:02
1114
0

ВИДЕО. Впервые за 4 года. Сборная прибыла в Украину

Игроки уже начинают работу

28 мая 2026, 15:39 | Обновлено 28 мая 2026, 16:02
1114
0
ВИДЕО. Впервые за 4 года. Сборная прибыла в Украину
УАФ

УАФ коротким видео сообщила о том, что сборная Украины начала тренировочный сбор.

Он проводит во Львове, а это значит, что национальная команда впервые за время полномасштабного вторжения россии прибыла и будет работать в Украине.

Многие игроки ранее признавали. что последний раз были дома в конце 2021 или начале 2022 года.

Этот сбор станет первым при новом тренере Андреа Мальдере.

Украина 31 мая сыграет контрольный матч против Польши, а 7 июня – с Данией.

По теме:
Мальдера объяснил, почему игроки ЛНЗ не получили вызов в сборную Украины
Сергей КОВАЛЕВ: «В выступлении Динамо есть и положительный момент»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
сборная Украины по футболу Андреа Мальдера
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Альварес забил меньше Ваната, на которого не должен равняться»
Футбол | 28 мая 2026, 15:42 0
Журналист: «Альварес забил меньше Ваната, на которого не должен равняться»
Журналист: «Альварес забил меньше Ваната, на которого не должен равняться»

Пабло Парра высказался о возможном переходе аргентинца в Барселону

Топ-5 cкандальных остановок в истории бокса. Кличко тоже пострадал
Бокс | 28 мая 2026, 10:00 7
Топ-5 cкандальных остановок в истории бокса. Кличко тоже пострадал
Топ-5 cкандальных остановок в истории бокса. Кличко тоже пострадал

На фоне скандального завершения боя Усик – Верховен, вспомнили и другие спорные остановки в истории

Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Футбол | 28.05.2026, 08:29
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
Бокс | 28.05.2026, 09:53
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Бокс | 28.05.2026, 07:02
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
27.05.2026, 09:02
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Латвии вышла в четвертьфинал
ЧМ по хоккею. Сборная Латвии вышла в четвертьфинал
26.05.2026, 17:14 4
Хоккей
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 10
Футбол
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
27.05.2026, 16:27 10
Теннис
Безумная разница с Кривбассом. Известна зарплата Мендосы в Шахтере
Безумная разница с Кривбассом. Известна зарплата Мендосы в Шахтере
26.05.2026, 17:23 7
Футбол
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем