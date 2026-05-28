ВИДЕО. Впервые за 4 года. Сборная прибыла в Украину
Игроки уже начинают работу
УАФ коротким видео сообщила о том, что сборная Украины начала тренировочный сбор.
Он проводит во Львове, а это значит, что национальная команда впервые за время полномасштабного вторжения россии прибыла и будет работать в Украине.
Многие игроки ранее признавали. что последний раз были дома в конце 2021 или начале 2022 года.
Этот сбор станет первым при новом тренере Андреа Мальдере.
Украина 31 мая сыграет контрольный матч против Польши, а 7 июня – с Данией.
