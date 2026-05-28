28 мая 2026, 15:03 | Обновлено 28 мая 2026, 15:29
«Выглядит не очень приятно». Известный агент – о переходе Караваева

Вячеслав Заховайло оценил один из неожиданных переходов текущего межсезонья

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Известный футбольный функционер и агент Вячеслав Заховайло в комментарии корреспонденту Sport.ua поделился мнением по поводу смены клуба кандидатом в сборную Украины Александром Караваевым.

– Для многих болельщиков переход игрока из «Динамо» к самому принципиальному сопернику, «Шахтеру», стал неожиданностью. Как вы отреагировали на этот его шаг вы?

– Для меня это тоже стало неожиданностью. Прежде всего, учитывая возраст футболиста и интерес именно со стороны «Шахтера».

– Как считаете, какими соображениями футболист руководствовался, принимая такое решение?

– Учитывая, что между «Динамо» и «Шахтером» традиционно существует конкуренция, а болельщики этих клубов, мягко говоря, не дружат, выглядит это не очень приятно. Учитывая нормальное желание футболиста заработать больше денег, наверное, для него это было выгодным соглашением. Что касается морали, мы не можем предъявлять претензии. Это его жизнь.

– Какую цель, на ваш взгляд, преследовал «Шахтер», приглашая Караваева?

– Донецкий клуб я понимаю. Игрок с украинским паспортом на позицию правого защитника после перехода Ефима Конопли в «Боруссию» (Менхенгладбах) им был необходим.

Ранее Александр Алиев отреагировал на потенциальный переход Караваева в «Шахтер».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Александр Караваев инсайд Вячеслав Заховайло Динамо Киев Шахтер Донецк
1. Пока это только слухи и сплетни. Но комментарии официальные.
2. Получается, что из шахты в динаму можно переходить. Это нормально. А вот из динамы в шахту переходить это аморально. 
Как-то это дико выглядит. Наверное динамовские считают себя за пуп земли. 
